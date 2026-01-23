رمضان 2026..مروة الأزلي مع أحمد العوضي من كواليس "علي كلاي"

دنيا بطمة تبكي خلال حديثها عن فترة سجنها..وتعلق:"فراق بناتي كان صعب عليا"(صور)

كتب- مروان الطيب:

تواصل الفنانة مروة الأزلي تصوير مشاهدها من مسلسل "علي كلاي" المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

ونشرت الأزلي، صورا من لوكيشن التصوير عبر حسابها على "فيسبوك"، ظهرت خلالها مع أحمد العوضي إلى جانب عدد من الأبطال هم الفنان أحمد عبدالله محمود والفنان محمد أحمد ماهر.

تدور أحداث المسلسل حول ملاكم قوي يحارب داخل الحلبة وخارجها في صراعات كثيرة على صعيد الحياة والعمل والعلاقات الاجتماعية.

ويشارك ببطولة المسلسل كل من درة، عصام السقا، يارا السكري، محمود البزاوي تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبدالسلام.