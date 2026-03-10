الحرس الثوري: ننتظر الأسطول الأمريكي في هرمز



وكالات

أعلن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة الإيرانية تترقب تحركات الأسطول البحري الأمريكي في مضيق هرمز ولا سيما حاملة الطائرات "جيرالد فورد".

ووصف المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني في بيانه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه "يحاول فرض ضغط نفسي على إيران عبر الأكاذيب والخداع"، مشيرا إلى أن بلاده تتصدى للعدوان الأمريكي الإسرائيلي "بشجاعة وإرادة قوية".

وكشف المتحدث أن البحرية الأمريكية تتواجد في مضيق هرمز على مسافة تزيد عن 1000 كيلومتر من السواحل الإيرانية، مضيفا أن "كافة البنية التحتية العسكرية الأمريكية في المنطقة قد دُمرت".

أشار إلى أن القوات الإيرانية على أهبة الاستعداد الكامل لحماية المنشآت النفطية وأمن المنطقة.

أكد المتحدث أن ترامب بدأ الحرب بالكذب على الشعب الأمريكي، لكن الردود الإيرانية تركته في حالة من الارتباك والعجز.

كما رد المتحدث باسم حرس الثورة الإيراني على تصريح ترامب بشأن تراجع وتيرة إطلاق الصواريخ الإيرانية، قائلا: "يزعم ترامب أننا خفضنا إطلاق الصواريخ، بينما نحن الآن نطلق صواريخ أقوى، تحمل رؤوسا حربية يفوق وزنها الطن".

وفي سياق متصل، وصف المتحدث الأوضاع داخل إسرائيل بأنها تعيش حالة "توتر دائم"، مشيرا إلى أن بقاء المستوطنين فترات طويلة في الملاجئ وتدافعهم في المطارات للمغادرة "يعكس الواقع الحقيقي" للكيان، في إشارة إلى حالة الاضطراب والهلع التي تعيشها المستوطنات الإسرائيلية في ظل التصعيد المستمر.

تأتي هذا التصريحات في وقت تشن فيه الولايات المتحدة وإسرائيل منذ 28 فبراير عملية عسكرية واسعة على إيران، أسفرت عن مقتل المرشد الأعلى السابق علي خامنئي، وتنصيب نجله مجتبى خلفا له بعد إدارة مؤقتة للبلاد استمرت أياما، واستمرار تبادل الضربات الصاروخية والمسيرات على الجبهات كافة، وفقا لروسيا اليوم.