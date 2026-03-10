رسميا.. ارتفاع أسعار بعض المنتجات البترولية وغاز تمويل السيارات



كتب- محمد صلاح:

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، تعديل أسعار بعض المنتجات البترولية وغاز تموين السيارات في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها أسواق الطاقة عالميا،

وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 10 مارس الساعة الثالثة صباحا.

وبحسب بيان الوزارة، فإن تعديل الأسعار جاء النحو التالي:

- بنزين 95 من 21 إلى 24 جنيه للتر.

- بنزين 92 من 19.25 إلى 22.25 جنيه للتر.

- بنزين 80 من 17.75 إلى 20.75 جنيه للتر.

- سولار من 17.5 إلى 20.5 جنيه للتر.

- بوتاجاز من 225 إلى 275 جنيها للإسطوانة 12.5 كجم.



- من 450 إلى 550 جنيها للأسطوانة 25 كجم.



- غاز تموين السيارات من 10 إلى 13 جنيها للمتر.



وقالت الوزارة، إن ذلك يأتي في ضوء الوضع الاستثنائي الناتج عن التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتأثيراتها المباشرة على أسواق الطاقة العالمية، والتي أدت إلى ارتفاع كبير في تكلفة الاستيراد والإنتاج المحلي، فقد أسفرت الاضطرابات في سلاسل الإمداد، وارتفاع مستويات المخاطر، وزيادة تكاليف الشحن البحري والتأمين، عن قفزة كبيرة في أسعار البترول الخام والمنتجات البترولية عالميًا، وهي مستويات لم تشهدها اسواق الطاقة منذ سنوات.

وأضافت الوزارة، أنه في مواجهة تلك التحديات تواصل الدولة جهودها لتعزيز الإنتاج المحلي، ودفع أعمال الاستكشاف وتنمية موارد مصر من البترول والغاز، من خلال تحفيز شركاء الاستثمار على التوسع في أنشطتهم، وذلك في إطار العمل علي تقليل الفاتورة الاستيرادية.

وأكدت الوزارة، أن الحكومة تتابع عن كثب تطورات الأسواق والتكلفة، في إطار العمل على استدامة إمدادات المنتجات البترولية والغاز للمواطن وجميع قطاعات الدولة.

كما أكدت أن أي إجراءات استثنائية يتم اتخاذها تأتي في إطار إدارة مسئولة للتحديات الدولية الراهنة، مع الحفاظ على أمن الطاقة واستقرار السوق المحلي كأولوية قصوى.