إعلان

رسميا.. ارتفاع أسعار بعض المنتجات البترولية وغاز تمويل السيارات

كتب : مصراوي

03:02 ص 10/03/2026 تعديل في 03:15 ص
  • عرض 1 صورة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


كتب- محمد صلاح:

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، تعديل أسعار بعض المنتجات البترولية وغاز تموين السيارات في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها أسواق الطاقة عالميا،
وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 10 مارس الساعة الثالثة صباحا.

وبحسب بيان الوزارة، فإن تعديل الأسعار جاء النحو التالي:

- بنزين 95 من 21 إلى 24 جنيه للتر.

- بنزين 92 من 19.25 إلى 22.25 جنيه للتر.

- بنزين 80 من 17.75 إلى 20.75 جنيه للتر.

- سولار من 17.5 إلى 20.5 جنيه للتر.

- بوتاجاز من 225 إلى 275 جنيها للإسطوانة 12.5 كجم.

- من 450 إلى 550 جنيها للأسطوانة 25 كجم.

- غاز تموين السيارات من 10 إلى 13 جنيها للمتر.

وقالت الوزارة، إن ذلك يأتي في ضوء الوضع الاستثنائي الناتج عن التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتأثيراتها المباشرة على أسواق الطاقة العالمية، والتي أدت إلى ارتفاع كبير في تكلفة الاستيراد والإنتاج المحلي، فقد أسفرت الاضطرابات في سلاسل الإمداد، وارتفاع مستويات المخاطر، وزيادة تكاليف الشحن البحري والتأمين، عن قفزة كبيرة في أسعار البترول الخام والمنتجات البترولية عالميًا، وهي مستويات لم تشهدها اسواق الطاقة منذ سنوات.

وأضافت الوزارة، أنه في مواجهة تلك التحديات تواصل الدولة جهودها لتعزيز الإنتاج المحلي، ودفع أعمال الاستكشاف وتنمية موارد مصر من البترول والغاز، من خلال تحفيز شركاء الاستثمار على التوسع في أنشطتهم، وذلك في إطار العمل علي تقليل الفاتورة الاستيرادية.

وأكدت الوزارة، أن الحكومة تتابع عن كثب تطورات الأسواق والتكلفة، في إطار العمل على استدامة إمدادات المنتجات البترولية والغاز للمواطن وجميع قطاعات الدولة.

كما أكدت أن أي إجراءات استثنائية يتم اتخاذها تأتي في إطار إدارة مسئولة للتحديات الدولية الراهنة، مع الحفاظ على أمن الطاقة واستقرار السوق المحلي كأولوية قصوى.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

ارتفاع أسعار البنزين البنزين

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

25 صورة لـ فساتين زفاف النجمات في مسلسلات رمضان 2026- من الأجمل
رمضان ستايل

25 صورة لـ فساتين زفاف النجمات في مسلسلات رمضان 2026- من الأجمل
بعد قرار الزيادة.. محطات الوقود بالمنوفية هادئة ليلًا وترقب صباحي للسائقين
أخبار المحافظات

بعد قرار الزيادة.. محطات الوقود بالمنوفية هادئة ليلًا وترقب صباحي للسائقين
"لم تكن جيدة".. ياسر إبراهيم يتحدث عن علاقة كولر مع لاعبي الأهلي قبل رحيله
أخبار وتقارير

"لم تكن جيدة".. ياسر إبراهيم يتحدث عن علاقة كولر مع لاعبي الأهلي قبل رحيله
15 جنيهًا لفتح العداد.. زيادة أجرة التاكسي الأبيض بالقاهرة
أخبار مصر

15 جنيهًا لفتح العداد.. زيادة أجرة التاكسي الأبيض بالقاهرة

نقيب الفلاحين يكشف موعد انخفاض أسعار الطماطم.. وهذا سبب الارتفاع
أخبار مصر

نقيب الفلاحين يكشف موعد انخفاض أسعار الطماطم.. وهذا سبب الارتفاع

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

حرب إيران في يومها العاشر: ترامب يتوقع النهاية.. وبوتين يتدخل بمقترح وأزمة بين إسرائيل وواشنطن
من بينها رفع الحد الأدنى للأجور.. الحكومة تكشف عن إجراءات جديدة لدعم المواطنين
السيسي: اقتصاد مصر في منطقة الأمان رغم التحديات
ليلة 21 رمضان بدأت في السعودية وغداً في مصر.. هل تختلف ليلة القدر باختلاف المطالع؟