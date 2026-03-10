

وكالات

رد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، العميد علي محمد نائيني، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدًا أن ادعاءاته ما هي إلا محاولة للهروب من ضغوط الحرب.

وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية، أن المتحدث باسم الحرس الثوري، قال في تصريح له: إن ترامب الكاذب يدَّعي زورًا انتهاء قوة القوات المسلحة الإيرانية، في محاولة للتهرُّب من ضغوط الحرب، وإنهاء حالة العجز التي يعيشها العسكريون الأمريكيون في المنطقة.

وأضاف أن ترامب المجرم يسعى، بعد الهزائم المُذلَّة في الحرب، عبر المكر والحيلة إلى اختلاق إنجازات عسكرية، وخداع الرأي العام، والهروب من الضغوط النفسية، مؤكدًا أن كل ما رأيناه من ترمب ليس سوى الكذب.

وتابع أن ترامب ادَّعى وجود سفن تجارية وعسكرية في المنطقة وعبورها بسهولة مضيق هرمز، في حين أن السفن الحربية والزوارق وجميع الطائرات المقاتلة الأمريكية ابتعدت عن المنطقة لمسافة تزيد على ألف كيلومتر هربًا من الصواريخ والطائرات المُسيَّرة الإيرانية القوية.

وقال نائيني، إن جنود البحرية الجبناء التابعين لترامب، ابتعدوا إلى مسافة تتجاوز ألف كيلومتر مع حاملة الطائرات أبراهام لينكولن، بعد إطلاق 4 صواريخ عليها.

وأشار إلى أن ترامب يزعم أن أوضاع جنوده في المنطقة طبيعية ومثالية، بينما فرَّ الجنود الأمريكيون من قواعدهم العسكرية، وانتشروا في مدن المنطقة حاملين حقائبهم، ولجأ بعضهم إلى الفنادق.

وأضاف أن عسكريين إسرائيليين اختبأوا بين السكان والمنشآت المدنية واتَّخذوا من المدنيين دروعًا بشرية، وفقا للغد.