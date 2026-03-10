أصاب 3 دبابات إسرائيلة.. حزب الله يشتبك مع جيش الاحتلال في جنوبي لبنان



وكالات

أعلن حزب الله، اليوم الثلاثاء، أن مقاتليه خاضوا اشتباكات عنيفة مع جيش الاحتلال الذي حاول التقدم عند الأطراف الجنوبية لمدينة الخيام جنوبي لبنان.

قال حزب الله، في بيان، إن مقاتلوه تصدوا عند الساعة 02:30 لمحاولة تقدّم نفَّذتها قوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الجنوبية لمدينة الخيام في محيط المعتقل.

وأضاف أن مقاتليه حققوا إصابات مؤكَّدة لدبابتين من نوع ميركافا شُوِهدت إحداهما تحترق، مشيرا إلى أنه خلال محاولات العدو سحب الدبابتين عمد المقاتلون مجددًا إلى استهداف قوات الإخلاء بالأسلحة المناسبة، وسط اشتباكات ضارية مع القوة الإسرائيلية المتقدمة.

في بيان منفصل، أعلن حزب الله أنه استكمالًا للمواجهة البطولية التي يخوضها مقاتلوه عند الأطراف الجنوبية لمدينة الخيام، قام مقاتلو حزب الله باستدراج قوات العدو إلى نقطة كمين محكم في أثناء محاولتهم سحب قتلاهم من أرض المعركة، ولدى وصولهم إلى نقطة المقتل، استهدفهم المقاتلون بالأسلحة المناسبة محقّقين إصابة مباشرة لدبابة ميركافا هي الثالثة في هذا الاشباك المستمر وشُوهدت كما التي قبلها تحترق.

في السياق، أعلن حزب الله قصف واستهداف عدد من المواقع الإسرائيلية.

وقال حزب الله، في سلسلة بيانات متتالية، إنه ردًّا على العدوان الإسرائيليي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانية وضاحية بيروت الجنوبيّة، استهدف مقاتلوه عند الساعة 00:05 فجر اليوم الثلاثاء تجمع جنود وآليّات لجيش العدو الإسرائيلي في الموقع المستحدث في بلدة مركبا بصلية صاروخية.‏

وعند الساعة 00:35 من فجر اليوم الثلاثاء استدف مقاتلو حزب الله قاعدة غيفع للتحكم بالمُسيَّرات شرق مدينة صفد المحتلة، بصلية صاروخية نوعيّة، ثم عند الساعة 01:00 تم استهداف تجمع جنود لجيش العدو الإسرائيلي في موقع المالكية مقابل بلدة عيترون الحدودية بصلية صاروخيّة، كما تم استهداف الموقع المستحدث في جبل الباط في بلدة عيترون الحدودية بصلية صاروخيّة

كما استهدف مقاتلو حزب الله 01:15 تجمّعًا لجنود العدو الإسرائيلي في منطقة الخانوق في قرية عيترون بقذائف المدفعيّة، وعند الساعة 01:20 فجر اليوم استهدف حزب الله تجمعًا لقوات جيش العدو في ‏مرتفع كحيل عند الأطراف الشرقية لبلدة مارون الراس الحدودية بصلية صاروخيّة.‏

وعند الساعة 01:30 فجر اليوم استهدف مقاتلو حزب الله ثكنة يفتاح بصلية صاروخيّة، ثم استهدفوا عند الساعة 01:40 فجر اليوم مربض مدفعيّة قرب موقع المرج مقابل بلدة مركبا الحدودية، بصلية صاروخية.‏

كان حزب الله قد قصف، أمس الإثنين، قاعدة تل هشومير (مقر قيادة أركانيّة جنوب شرق تل أبيب) والتي تبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة 120 كيلومترًا بمُسيَّرتين انقضاضيتين، وفقا للغد.