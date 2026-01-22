"مش مسامحة أي حد ساومني".. رحمة أحمد تكشف أسرارا جديدة عن اعتزالها الفن

كشفت الفنانة رحمة أحمد أسرار وكواليس جديدة عن أسباب اعتزالها الفن.

وكتبت عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك": "ما كدبش عليكم، حاولت كإنسانة عادية أتكيف وأحاول أمشي أموري، بس ما عرفتش، في حاجة جوايا في ضميري ممكن تكون مش صح في الدنيا دي خلتني معرفش أعمل كده، ما عرفتش أتسلق، ولا عرفت أستغل مشاعر واحد ليا وأطلع عليه، ولا عرفت أعشم حد كان في إيده مساعدة ليا لحد ما أخد مصلحتي وأطير، ما عرفتش".

وتابعت: "أنا أصلًا مش عارفة بقول كل الهري ده ليه، بس أنا حاسة إني بموت، ومش عايزة أموت وأنا شايلة في قلبي حاجة زي اللي مشيوا في عز شبابهم، عايزة أمشي وأنا خفيفة، أنا متشكرة جدًا لأي حد ساعدني في الوسط ده، حتى لو بتشجيع معنوي، أو حاول يديني فرصة حتى لو صغيرة، أو حد قالي إنتي شاطرة، ده اللي كان بيخليني أكمل وكان بيخليني أحس إني موهوبة، برغم شكي دايمًا في موهبتي، ومش مسامحة أبدًا أي حد اتكلم في ضهري وأنا أصلًا في حالي، ولا حد كان في إيده يساعدني وهو عارف إني أستاهل، ولا حد جه وساومني على شغل وكان عايز مني خدمة تانية غير إني أكون ممثلة، وأي حد وقفلي شغل علشان ما مسكتش الطبلة".

وأضافت: "عايزة أقول حاجة بسيطة للناس، الفنان المصري أكتر فنان مظلوم وأكتر فنان موهوب، وكل العالم بيحترمه، خصوصًا إنه بيشتغل في ظروف صعبة جدًا. وبالراحة على الناس شوية، لأن في ناس ممكن يتكسر قلبها وتموت من كلمة إنت فاكرها عادية. وكلمة كومبارس اللي إنت فاكر إنك بتجرحني بيها دي، إنت ما تعرفش في كواليسها أنا كنت بطلة وقوية إزاي".

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة رحمة أحمد مسلسل "رقم سري" عرض عام 2024، بطولة ياسمين رئيس وصدقي صخر وآخرين، وإخراج محمود عبد التواب، وتأليف محمد سليمان عبد المالك.

