إعلان

ترامب: إذا أوقفت إيران تدفق النفط فسيحلّ عليها الموت والنار والغضب

كتب : مصراوي

02:51 ص 10/03/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر اليوم الثلاثاء، على أنه إذا أوقفت إيران تدفق النفط فسيحلّ عليها الموت والنار والغضب.

وقال ترامب، إن فتح مضيق هرمز هدية للصين وإلى جميع الدول التي تستخدم المضيق بكثافة، وفقا لسكاي نيوز.

كان الرئيس الأمريكي قد أعلن فجر الثلاثاء، أن الولايات المتحدة أجلت استهداف بعض أهم الأهداف في إيران إلى وقت لاحق، دون ذكر الأسباب

قال ترامب خلال مؤتمر صحفي: "قدرة إيران على شن هجمات صاروخية انخفضت إلى 10% بعد الضربات الأمريكية على منصات الإطلاق ومنشآت الإنتاج".

وأكد ترامب بأن الولايات المتحدة قضت تماما على قدرات إيران النووية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس الأمريكي تدفق النفط النفط الإيراني إيران ترامب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

النهارده كام رمضان؟.. اعرف موعد الليالي الوترية وليلة القدر
جنة الصائم

النهارده كام رمضان؟.. اعرف موعد الليالي الوترية وليلة القدر
"لم تكن جيدة".. ياسر إبراهيم يتحدث عن علاقة كولر مع لاعبي الأهلي قبل رحيله
أخبار وتقارير

"لم تكن جيدة".. ياسر إبراهيم يتحدث عن علاقة كولر مع لاعبي الأهلي قبل رحيله
هل الزواج في شهر رمضان أو شوَّال مكروه شرعًا؟.. الإفتاء تحسم
جنة الصائم

هل الزواج في شهر رمضان أو شوَّال مكروه شرعًا؟.. الإفتاء تحسم
حكم رادع من الجنايات في اتهام سائق أتوبيس مدرسة قايتباي بهتك عرض 3 أطفال
حوادث وقضايا

حكم رادع من الجنايات في اتهام سائق أتوبيس مدرسة قايتباي بهتك عرض 3 أطفال

بينها ليفربول ضد جلطة سراي.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة
رياضة عربية وعالمية

بينها ليفربول ضد جلطة سراي.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

حرب إيران في يومها العاشر: ترامب يتوقع النهاية.. وبوتين يتدخل بمقترح وأزمة بين إسرائيل وواشنطن
من بينها رفع الحد الأدنى للأجور.. الحكومة تكشف عن إجراءات جديدة لدعم المواطنين
السيسي: اقتصاد مصر في منطقة الأمان رغم التحديات
ليلة 21 رمضان بدأت في السعودية وغداً في مصر.. هل تختلف ليلة القدر باختلاف المطالع؟