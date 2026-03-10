إعلان

للمرة الأولى.. حزب الله يستهدف قاعدة تسيبوريت في حيفا بالمسيرات الانقضاضية

كتب : مصراوي

02:22 ص 10/03/2026

صورايخ حزب الله

وكالات

أعلن حزب الله اللبناني، فجر اليوم الثلاثاء، عن استهداف قاعدة تسيبوريت الإسرائيلية شرق مدينة حيفا بسرب من المسيرات الانقضاضية.

قال حزب الله في بيان: "ردا على العدوان الإسرائيلي الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانية وضاحية بيروت الجنوبية، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:00 صباح الاثنين 9 مارس 2026 قاعدة تسيبوريت شرق مدينة حيفا".

وأوضح حزب الله، أن عملية استهداف القاعدة تمت بسرب من المسيّرات الانقضاضية.

أضاف في بيانه، أنها المرة الأولى التي يتم فيها استهداف قاعدة تسيبوريت، مشيرا إلى أنها تبعد عن الحدود اللبنانية حوالي 35 كلم.

وتشهد الجبهة اللبنانية الإسرائيلية تصعيدا عسكريا واسعا مع تكثيف حزب الله للعمليات العسكرية على طول الحدود وفي العمق الإسرائيلي ردا على الغارات الإسرائيلية التي طالت مناطق لبنانية عدة بينها الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت.

وفي المقابل تشن إسرائيل غارات مكثفة على مناطق مختلفة بلبنان، وفقا لروسيا اليوم.

صورايخ حزب الله حيفا استهداف قاعدة تسيبوريت استهداف قاعدة تسيبوريت في حيفا حزب الله

