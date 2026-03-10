إعلان

نقيب الفلاحين يكشف موعد انخفاض أسعار الطماطم.. وهذا سبب الارتفاع

كتب : عمرو صالح

03:00 ص 10/03/2026

نقيب الفلاحين يكشف موعد انخفاض أسعار الطماطم

كشف حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، عن أسباب ارتفاع أسعار الطماطم خلال الفترة الحالية وموعد انخفاضها واستقرارها.

وقال "أبو صدام"، لمصراوي إن سبب ارتفاع أسعار الطماطم خلال الفترة الحالية هو قلة المعروض وزيادة الطلب، موضحًا أن تقلص المساحة المنتجة للطماطم بسبب نهاية العروة الشتوية وعدم ظهور إنتاج العروة الصيفية والتي لازمها ضعف نضج الطماطم نظرا لبرودة الجو انخفاض قيم درجات الحرارة التي تلعب دور مهم في قصر وقت الإنتاجية.

وتابع: "كلما ارتفعت قيم درجات الحرارة زادت سرعة معدل الإنتاج من محصول الطماطم".

ولفت "أبو صدام"، إلى أن انخفض أسعار الطماطم بالأسواق خلال العروة الزراعية السابقة أدى إلى عزوف الفلاحين عن زراعتها خلال العروة الحالية.

وأشار "أبو صدام"، إلى أن قفص الطماطم زنة 20 كيلو ذات الجودة العالية وصل إلى 500 جنيهًا، متوقعًا عدم انخفاض في أسعارها قبل شهر مايو المقبل مع بداية ظهور إنتاج العروة الجديدة وتحسن الأحوال الجوية وانتهاء شهر رمضان المبارك وانخفاض الاستهلاك.

وشهدت أسعار الطماطم خلال الفترة الحالية ارتفاعا في أسعارها حيث وصل في بعض المناطق لـ35 جنيها للكيلو.

