ترامب: فتح مضيق هرمز هدية للصين ولجميع الدول التي تستخدمه بكثافة



وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن فتح مضيق هرمز هدية للصين وإلى جميع الدول التي تستخدم المضيق بكثافة، وفقا لسكاي نيوز.

كان الرئيس الأمريكي قد أعلن فجر الثلاثاء، أن الولايات المتحدة أجلت استهداف بعض أهم الأهداف في إيران إلى وقت لاحق، دون ذكر الأسباب

قال ترامب خلال مؤتمر صحفي: "قدرة إيران على شن هجمات صاروخية انخفضت إلى 10% بعد الضربات الأمريكية على منصات الإطلاق ومنشآت الإنتاج".

وأكد ترامب بأن الولايات المتحدة قضت تماما على قدرات إيران النووية.