عمرو أديب: إيران عدوان حقيقي يقتلنا كل يوم بكل غباء

كتب : عمرو صالح

03:00 ص 10/03/2026

الإعلامي عمرو أديب

علق الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية عبر شبكة "أم بي سي مصر" السعودية على استمرار الهجمات الإيرانية على دول عربية في إطار التصعيد الراهن بالمنطقة.

وقال "أديب" عبر حسابه على منصة إكس: لا يجب تحت أي ظرف السماح بإيجاد أي حجة لإيران، وأي سياق يتبنى سردية دولية أو لها علاقة بإسرائيل هو بشكل مباشر مؤيد للعدوان الإيراني الغاشم على أغلب العالم العربي.. حتى مصر تعاني الآن بدون رصاصة واحدة.

وأضاف: ليس وقت الحكمة والتروي، هذا عدوان حقيقي يقتلنا كل يوم بكل غباء ويضع مصير المنطقة تحت الأهداف الفارسية سواء كانت مبررة أو غير مبررة.. في أوقات تاريخية مسك العصا من المنتصف ليس وجهة نظر وإنما تأييد واضح للتعدي والقتل والتدمير، هذا وقت التضامن الكامل مع الخليج كله والأردن والعراق.

وتابع: عدو إيران يا سادة معروف إنما ما يحدث هو نوع من أخذ المنطقة كلها رهينة لتخفيف الأمر على طهران.. من ليس معنا فهو مع إيران قلبا وقالبا.

وشنت إسرائيل والولايات المتحدة هجوما عسكريًا على إيران، أسفر عن مقتل المئات، في مقدمتهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون.

وترد إيران بهجمات على ما تقول إنها قواعد ومصالح أمريكية بدول الخليج العربي والعراق والأردن، لكن بعضها تسبب بقتلى وجرحى وأضر بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة، مطالبة بوقف الاعتداءات. كما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيَّرات باتجاه إسرائيل، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى.

عمرو أديب الحرب الأمريكية الإيرانية إيران أمريكا

