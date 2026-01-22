إعلان

ياسمين صبري تشارك متابعيها صور لـ تورتة عيد ميلادها

كتب : معتز عباس

01:05 ص 22/01/2026
  • عرض 3 صورة
    ياسمين صبري تورتة عيد ميلادها (2)
  • عرض 3 صورة
    ياسمين صبري تورتة عيد ميلادها (3)

شاركت الفنانة ياسمين صبري متابعيها على السوشيال ميديا احتفالها بعيد ميلادها الذي يوافق يوم 21 يناير الجاري.

ونشرت ياسمين مجموعة صور لـ تورتة عيد ميلادها، عبر خاصية "ستوري" حسابها الخاص بموقع "انستجرام".

غياب ياسمين صبري عن رمضان 2026

ولن تشهد دراما رمضان 2026 ظهور الفنانة ياسمين صبري، بحسب ما أعلنته مؤخرا وهو غيابها عن الأعمال الدرامية في هذا التوقيت، ولن تشارك في دراما رمضان 2026.

ياسمين صبري السوشيال ميديا عيد ميلاد ياسمين صبري

