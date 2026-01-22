ياسمين صبري تشارك متابعيها صور لـ تورتة عيد ميلادها

"كل سنة وأنت حبيبي".. آمال ماهر تحتفل بعيد ميلاد زوجها

شاركت الفنانة ياسمين صبري متابعيها على السوشيال ميديا احتفالها بعيد ميلادها الذي يوافق يوم 21 يناير الجاري.

ونشرت ياسمين مجموعة صور لـ تورتة عيد ميلادها، عبر خاصية "ستوري" حسابها الخاص بموقع "انستجرام".

غياب ياسمين صبري عن رمضان 2026

ولن تشهد دراما رمضان 2026 ظهور الفنانة ياسمين صبري، بحسب ما أعلنته مؤخرا وهو غيابها عن الأعمال الدرامية في هذا التوقيت، ولن تشارك في دراما رمضان 2026.

