داخل سيارة فنطاس.. محافظة الجيزة تضبط محطة وقود تهرب 2500 لتر سولار- صور


كتب- محمد فتحي:

05:12 ص 10/03/2026
تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، جهود الأجهزة التموينية لمتابعة محطات الوقود وضمان الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لتوزيع الوقود والتصدي لأي مخالفات قد تمس حقوق المواطنين أو تؤثر على سير العمل في هذه المحطات.

وتمكنت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين بالجيزة خلال حملة ليلية من ضبط إحدى محطات الوقود أثناء قيام صاحبها بتهريب كمية من السولار داخل سيارة "فنطاس".

تم التحفظ على كمية قدرها 2500 لتر سولار بمدينة أوسيم، كما تم التحفظ على السيارة داخل المحطة لحين صدور قرار من النيابة المختصة.

أكد الدكتور أحمد الأنصاري، استمرار الحملات الرقابية المشددة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وذلك حفاظا على المصلحة العامة وسلامة المواطنين.

