إعلان

لتعميق التصنيع المحلي.. برلماني يقترح إنشاء "هيئة الخامات والمعادن المصرية"

كتب : عمرو صالح

05:00 ص 10/03/2026

مجلس الشيوخ

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد المهندس محمد مصطفى كشر، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أهمية اتخاذ خطوات عملية لتعميق الصناعة المصرية وتعظيم الاستفادة من الخامات الطبيعية التي تمتلكها الدولة، مشيراً إلى أنه تقدم بمقترح متكامل خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، بحضور وزير الصناعة المهندس خالد هاشم، يتضمن إنشاء كيان متخصص تحت مسمى "هيئة الخامات والمعادن المصرية" بهدف تنظيم واستثمار الموارد الخام بما يدعم مسار التصنيع المحلي.

وأوضح "كشر"، أن المقترح يأتي في إطار توجه الدولة نحو التحول من تصدير المواد الخام إلى تصنيعها محلياً، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، ويعزز قدرات الصناعة المصرية على المنافسة إقليمياً ودولياً، مؤكداً أن إنشاء هذه الهيئة من شأنه وضع آلية مؤسسية لإدارة هذا الملف الحيوي.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن مصر تمتلك مخزوناً طبيعياً هائلاً من الخامات المعدنية والصناعية المنتشرة في مختلف المحافظات، وهو ما يمثل فرصة كبيرة لتعزيز القطاع الصناعي إذا تم استغلاله بالشكل الأمثل، بدلاً من تصدير هذه الخامات في صورتها الأولية وإعادة استيرادها لاحقاً كمنتجات مصنعة بأسعار مرتفعة.

وأضاف أن الهيئة المقترحة تستهدف أيضاً تأمين احتياجات الصناعات الوطنية من الخامات الأساسية والمكملة، بما يضمن استقرار سلاسل الإنتاج المحلي، ويحد من الاعتماد على الاستيراد، خاصة في ظل التحديات العالمية التي تؤثر على سلاسل الإمداد.

وأوضح كشر أن دور الهيئة لن يقتصر على الجوانب التنظيمية، بل سيمتد إلى دعم تعميق التصنيع المحلي من خلال تشجيع إنشاء مصانع متخصصة لتحويل الخامات إلى منتجات صناعية ذات قيمة مضافة، وذلك تحت إشراف مباشر من وزارة الصناعة، بما يرسخ قاعدة صناعية قوية ومستدامة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الهيئة يمكن أن تضطلع بإعداد دراسات جدوى فنية واقتصادية دقيقة للمشروعات الصناعية القائمة على الخامات المحلية، وتقديمها كفرص استثمارية جاهزة للمستثمرين المصريين والأجانب، بما يسهم في جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد الوطني.

اقرأ أيضاً:

شبورة ورياح على أغلب الأنحاء.. الأرصاد تكشف حالة الطقس في الـ 6 أيام المقبلة

لتقليل الفاتورة وتخفيف الضغط على الشبكة.. 7 نصائح لترشيد استهلاك الكهرباء

فرص عمل لحديثي التخرج بالكهرباء.. الشروط والمستندات

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس الشيوخ لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ الصناعة المحلية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

النهارده كام رمضان؟.. اعرف موعد الليالي الوترية وليلة القدر
جنة الصائم

النهارده كام رمضان؟.. اعرف موعد الليالي الوترية وليلة القدر
موعد مباراة برشلونة و نيوكاسل يونايتد في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة
رياضة عربية وعالمية

موعد مباراة برشلونة و نيوكاسل يونايتد في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة
بعد قرار الزيادة.. محطات الوقود بالمنوفية هادئة ليلًا وترقب صباحي للسائقين
أخبار المحافظات

بعد قرار الزيادة.. محطات الوقود بالمنوفية هادئة ليلًا وترقب صباحي للسائقين
حكم رادع من الجنايات في اتهام سائق أتوبيس مدرسة قايتباي بهتك عرض 3 أطفال
حوادث وقضايا

حكم رادع من الجنايات في اتهام سائق أتوبيس مدرسة قايتباي بهتك عرض 3 أطفال

بعد زيارة وزير الصحة.. نادية مصطفى تكشف تفاصيل جديدة عن حالة هاني شاكر
زووم

بعد زيارة وزير الصحة.. نادية مصطفى تكشف تفاصيل جديدة عن حالة هاني شاكر

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

حرب إيران في يومها العاشر: ترامب يتوقع النهاية.. وبوتين يتدخل بمقترح وأزمة بين إسرائيل وواشنطن
من بينها رفع الحد الأدنى للأجور.. الحكومة تكشف عن إجراءات جديدة لدعم المواطنين
السيسي: اقتصاد مصر في منطقة الأمان رغم التحديات
ليلة 21 رمضان بدأت في السعودية وغداً في مصر.. هل تختلف ليلة القدر باختلاف المطالع؟