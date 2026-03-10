قررت محافظة القاهرة تعديل تعريفة ركوب سيارات التاكسي الأبيض وذلك بنطاق المحافظة عقب إقرار زيادة رسمية في الوقود.

وتقرر تعديل تعريفة ركوب التاكسي الأبيض لتكون 15 جنيها لفتح العداد ويشمل كيلومتر.

كما يتم حساب كل كيلومتر بعد فتح العداد بقيمة 4 جنيهات، وتم زيادة ساعة الانتظار لتكون 32 جنيها وتزداد بواقع 15 جنيها لكل ساعة إضافية.

وأكد محافظ القاهرة أنه تم سيتم نشر البنرات والملصقات التي تتضمن الأسعار الجديدة للتعريفة على مداخل جميع المواقف بصورة واضحة أمام المواطنين.