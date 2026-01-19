إعلان

ريم مصطفى تبرز جمالها وأناقتها في حفل Joy Awards.. صور

كتب - معتز عباس:

06:51 م 19/01/2026
    الفنانة ريم مصطفى
    استعدادات ريم مصطفى لحفل جوي اورد
    ريم مصطفى بفستان طويل
    استعدادات ريم مصطفى لحفل جوي اورد
    ريم مصطفى تلتقط صورة تذكارية في حفل جوي اورد
    الفنانة ريم مصطفى
    ريم مصطفى في حفل جوي اورد بالرياض
    ريم مصطفى على الريد كاربت
    ريم مصطفى
    ريم مصطفى تبرز جمالها

شاركت الفنانة ريم مصطفى متابعيها على السوشيال ميديا أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرً ضمن حضورها حفل مهرجان جوي أوورد 2026.

ونشرت ريم مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت بإطلالة أنيقة مرتدية فستان أسود طويل، كما أبرزت تاتو على كتافها الأيمن.

نالت الصور إعجاب المتابعين، على انستجرام، الذين جاءت تعليقاتهم كالتالي: "آخر طعامة"، "جميلتنا"، "قمر البنات"، "إنتي الأصل".

يذكر أن ريم مصطفى شاركت في مسلسل "سيد الناس" والذي عرض في دراما رمضان 2025، بطولة عمرو سعد، أحمد رزق، أحمد فهمي، إلهام شاهين، منة فضالي، صبا مبارك، تأليف وإخراج محمد سامي.

ريم مصطفى

