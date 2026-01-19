ريم مصطفى تبرز جمالها وأناقتها في حفل Joy Awards.. صور

"واكلة الجو".. مي سليم بإطلالة رياضية في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة ريم مصطفى متابعيها على السوشيال ميديا أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرً ضمن حضورها حفل مهرجان جوي أوورد 2026.

ونشرت ريم مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت بإطلالة أنيقة مرتدية فستان أسود طويل، كما أبرزت تاتو على كتافها الأيمن.

نالت الصور إعجاب المتابعين، على انستجرام، الذين جاءت تعليقاتهم كالتالي: "آخر طعامة"، "جميلتنا"، "قمر البنات"، "إنتي الأصل".

يذكر أن ريم مصطفى شاركت في مسلسل "سيد الناس" والذي عرض في دراما رمضان 2025، بطولة عمرو سعد، أحمد رزق، أحمد فهمي، إلهام شاهين، منة فضالي، صبا مبارك، تأليف وإخراج محمد سامي.