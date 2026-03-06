أعلن المتحدث باسم الجيش الإيراني، العميد محمد أكرمي نيا، أن مضيق هرمز لم يتم إغلاقه أمام حركة الملاحة، لكنه أوضح في الوقت ذاته أنه بات غير آمن.

وأرجع المتحدث العسكري هذه الحالة إلى ما وصفه بالاستفزازات الأمريكية في المنطقة، مضيفًا أن بلاده دخلت حربًا لم تكن ترغب بها، ومحذرًا من أن العدو سيتكبد خسائر فادحة إذا أخطأ في حساباته.

حرب القوات الإيرانية

وفي السياق ذاته، صرح المتحدث باسم حرس الثورة الإيرانية بأن قواتهم مستعدة تمامًا لخوض حرب طويلة الأمد في المنطقة.

وتوعد المتحدث بأن على العدو أن يتوقع تلقي ضربات موجعة في كل موجة عملياتية قادمة، في إشارة إلى استمرار التصعيد العسكري المتبادل.

أسلحة القوات الإيرانية

كشف متحدث الحرس الثوري عن إدخال قدرات وتقنيات عسكرية حديثة إلى ساحة المعركة للرد على التطورات الأخيرة.

وأوضح المتحدث بشكل قاطع أن هناك أسلحة جديدة تم إعدادها خصيصًا لمواجهة ما وصفه بـ "العدوان العسكري الصهيوني الأمريكي".