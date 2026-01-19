إعلان

بفستان جريء.. نادين نجيم تستعرض أحدث إطلالاتها والجمهور يعلق (صور)

كتب : هاني صابر

05:11 م 19/01/2026
كتب- هاني صابر:

خطفت الفنانة نادين نسيب نجيم، الأنظار إليها بإطلالة جريئة من أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت نادين، الصور التي ظهرت فيها مرتدية فستان جريء، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أنا ممتن لك للغاية على ما تغمرني به من حب ودعم باستمرار".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "قمة في الفخامة، كتير حلوة الإطلالة، يا جمالك ويا جمال إطلالتك اللي أبهرتنا كلنا، جمالك، قمر والله، مثل الحوريات بتجنن، الأميرة".

يذكر أن، نادين نسيب نجيم تخوض دراما رمضان 2026 بمسلسل"ممكن" ويشاركها البطولة ظافر العابدين، محمد الأحمد وكارمن لبس ورفيق علي أحمد ووسام صليبا ويوسف حداد، ويتناول العمل قصة شراكة مهنية بين شخصيتين تواجهان تحديات غير مسبوقة في عالم الأعمال.

نادين نسيب نجيم إطلالة جريئة إنستجرام

