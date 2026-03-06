إعلان

ترامب يكشف خطته لاختيار خليفة خامنئي وتدمير قدرات إيران

كتب : محمد أبو بكر

05:36 ص 06/03/2026

دونالد نرامب

كشف الرئيس الأمريكي ترامب، في مقابلة حصرية مع شبكة "إن بي سي نيوز"، عن رغبته في رؤية "قائد جيد" يتولى السلطة في إيران، وذلك في أعقاب تقارير سابقة أفادت برغبته في التدخل المباشر في اختيار خليفة خامنئي.

تأتي هذه التصريحات بعد مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي في ضربات أمريكية وإسرائيلية يوم السبت الماضي، وسط شائعات متداولة حول إمكانية اختيار نجله مجتبى خامنئي لتولي المنصب.

كواليس اختيار خليفة خامنئي

أكد ترامب في حديثه أن لديه أشخاصًا يعتقد أنهم سيؤدون عملًا جيدًا في القيادة، قائلًا: "نريد أن يكون لديهم قائد جيد، لدينا بعض الأشخاص الذين أعتقد أنهم سيؤدون عملًا جيدًا"، مفضلًا عدم الكشف عن أسماء المرشحين في قائمته المختصرة أو عددهم.

وأضاف الرئيس الأمريكي موضحًا رؤيته لمستقبل طهران بعد الضربة الأخيرة قائلًا: "نريد الدخول وتنظيف كل شيء، لا نريد شخصًا يعيد البناء على مدى عشر سنوات، لقد تعرضوا لضربة أقوى من أي شخص آخر، لكننا لا نريد شخصًا يعيد البناء في غضون عشر سنوات".

القدرات الإيرانية وخليفة خامنئي

وفي رده على التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي للمذيع توم لاماس، والتي أعرب فيها عن ثقته في قدرة إيران على صد أي غزو بري أمريكي، وصف ترامب هذا التصريح بأنه "تعليق مهدر".

وتابع ترامب تقليله من القدرات الإيرانية الحالية قائلًا: "إنه مضيعة للوقت، لقد فقدوا كل شيء، لقد فقدوا بحريتهم، لقد فقدوا كل شيء يمكنهم فقده".

استمرار الضربات قبل حسم خليفة خامنئي

أشار ترامب إلى أن وتيرة وكثافة الضربات الموجهة ضد إيران ستستمر خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الجيش الأمريكي يمتلك مخزونات كافية من الذخيرة لتنفيذ هذه العمليات المتتالية.

واختتم ترامب حديثه بالقول: "لدينا ذخيرة هائلة، وهو ما لم يفهمه الناس، لدينا أكبر قدر امتلكناه على الإطلاق، ولدينا الكثير في بلدان أخرى".

خليفة خامنئي تصريحات ترمب عن إيران المرشد الإيراني الجديد الضربات الأمريكية على إيران تدمير البحرية الإيرانية مقابلة ترمب مع إن بي سي

