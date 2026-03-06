تضع شركات توزيع الكهرباء، عددًا من الاشتراطات والمواصفات الفنية التي يجب أن يلتزم بها المشترك عند توصيل التيار الكهربائي، وذلك لضمان سلامة الاستخدام، والحفاظ على الشبكة القومية، ومنع وقوع حوادث أو أعطال قد تؤثر على الخدمة.



وفيما يلي أبرز المواصفات الآمنة التي يجب مراعاتها عند التعامل مع الكهرباء داخل المنازل أو المنشآت:



تركيب عداد كهرباء معتمد



يجب تركيب العداد من خلال شركة توزيع الكهرباء المختصة، سواء كان تقليديًا أو مسبق الدفع، مع التأكد من سلامة التوصيلات وعدم التلاعب بها.



استخدام كابلات وأسلاك مطابقة للمواصفات



ينبغي استخدام أسلاك وكابلات كهربائية معتمدة ومناسبة للأحمال الكهربائية داخل الوحدة السكنية أو المنشأة، مع تجنب استخدام الأسلاك الرديئة أو غير المطابقة للمواصفات القياسية.



وجود قاطع كهربائي مناسب



يجب تركيب قاطع كهربائي (أوتوماتيك) يتناسب مع الأحمال، بحيث يقوم بفصل التيار تلقائيًا في حالة حدوث حمل زائد أو قصر كهربائي، ما يقلل من مخاطر الحرائق.



التأريض الجيد



يعد التأريض من أهم وسائل الأمان في التوصيلات الكهربائية، حيث يعمل على تفريغ التيار الزائد أو الشحنات الكهربائية إلى الأرض، ما يحمي الأجهزة والمستخدمين من الصدمات الكهربائية.



عدم تحميل الدوائر الكهربائية أكثر من طاقتها



يجب تجنب تشغيل عدد كبير من الأجهزة الكهربائية على دائرة واحدة، خاصة الأجهزة ذات الاستهلاك العالي مثل السخانات والتكييفات، حتى لا يحدث حمل زائد يؤدي إلى تلف الأسلاك أو فصل التيار.



الصيانة الدورية للتوصيلات



ينصح بإجراء فحص دوري للوحات التوزيع والتوصيلات الكهربائية داخل المنازل أو المنشآت للتأكد من سلامتها وعدم وجود أسلاك مكشوفة أو تالفة.



الاستعانة بفني متخصص



في حالة تركيب أجهزة جديدة أو تعديل التوصيلات الكهربائية، يجب الاستعانة بفني كهرباء متخصص لتجنب الأخطاء التي قد تتسبب في مخاطر أو أعطال.



وتشدد شركات الكهرباء على أن الالتزام بالمواصفات الفنية والأكواد المعتمدة في التركيبات الكهربائية يساهم في الحفاظ على سلامة المواطنين، ويضمن استمرارية واستقرار التغذية الكهربائية دون مشكلات.

