بعد تداول الفيديو.. ضبط المتهمين بالاعتداء المسلح على مقهى بالقليوبية

كتب : أسامة علاء الدين

04:50 م 04/03/2026

مديرية أمن القليوبية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية القبض على المتهمين بالتعدي على صاحب مقهى بمنطقة الجبل الأصفر في مركز الخانكة، بعد تداول فيديو يظهر استخدام أسلحة بيضاء، فيما تبين أن الواقعة نشأت نتيجة خلافات سابقة بين الأطراف.
تفاصيل الواقعة والتحريات
أظهر الفيديو المتداول على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مجموعة من الأشخاص وهم يعتدون على صاحب المقهى وقت أذان المغرب باستخدام أسلحة بيضاء، ما أثار استياء واسعًا بين أهالي المنطقة.
على الفور، كثفت الأجهزة الأمنية تحرياتها لفحص الفيديو وتحديد هوية المتهمين، وتمكنت من ضبطهم جميعًا. وعند مواجهتهم، اعترفوا بوجود خلافات سابقة بينهم وبين المجني عليه.
الإجراءات القانونية بعد القبض
تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المعنية التي باشرت التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين، وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.

مديرية أمن القليوبية القليوبية مركز الخانكة الجبل الأصفر اعتداء على مقهى

