أُصيب 6 أشخاص بإصابات متفرقة في أنحاء الجسد، اليوم الأربعاء، إثر وقوع حادث انقلاب سيارتين في مياه ترعة بالطريق الزراعي القاهرة - الإسكندرية، بنطاق محافظة البحيرة، اتجاه الإسكندرية، أمام مدخل قرية القناوية.

تفاصيل البلاغ

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارتين «ملاكي وتمناية» في مياه الترعة بالطريق المشار إليه.

أسماء المصابين والإصابات

انتقلت 4, سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتبين إصابة كل من عبدالسلام عبدالجواد عبدالسلام، 85 عام، باشتباه نزيف بالمخ واشتباه كسر بالساق اليمنى، وصفاء رضا عبدالسلام، 22 عام، باشتباه كسر بالأنف وجرح متهتك بالوجه، وسعيد عبدالجواد الحوفي، 62 عام، باشتباه ما بعد الارتجاج وجروح متفرقة بالوجه، ومحمد سعيد عبدالجواد الحوفي، 26 عام، باشتباه كسر بالعمود الفقري وجروح متفرقة بالوجه، وحسين جمعه عبد الجواد، 58 عام، باشتباه كسر بالضلوع وجميعهم مقيمون دمنهور، وأحمد جمعه عبدالمجيد، 51 عام، مقيم الإسكندرية، باشتباه كسر بالفخذ الأيمن.

نقل المصابين والتحقيق

نقل المصابون إلى مستشفى كفر الدوار العام، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيق.