إعلان

بالأسماء.. 6 مصابين في حادث انقلاب سيارتين بترعة بالبحيرة

كتب : أحمد نصرة

04:34 م 04/03/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ُصيب 6 أشخاص، اليوم الأربعاء، إثر انقلاب سيارتين في مياه ترعة بالطريق الزراعي القاهرة – الإسكندرية، اتجاه الإسكندرية، أمام مدخل قرية القناوية بمحافظة البحيرة.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من شرطة النجدة يفيد وقوع الحادث لسيارتين (ملاكي وتمناية) في مياه الترعة.

أسماء المصابين وحالتهم


انتقلت 4, سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتبين إصابة كل من عبدالسلام عبدالجواد عبدالسلام، 85 عام، باشتباه نزيف بالمخ واشتباه كسر بالساق اليمنى، وصفاء رضا عبدالسلام، 22 عام، باشتباه كسر بالأنف وجرح متهتك بالوجه، وسعيد عبدالجواد الحوفي، 62 عام، باشتباه ما بعد الارتجاج وجروح متفرقة بالوجه، ومحمد سعيد عبدالجواد الحوفي، 26 عام، باشتباه كسر بالعمود الفقري وجروح متفرقة بالوجه، وحسين جمعه عبد الجواد، 58 عام، باشتباه كسر بالضلوع وجميعهم مقيمون دمنهور، وأحمد جمعه عبدالمجيد، 51 عام، مقيم الإسكندرية، باشتباه كسر بالفخذ الأيمن.


نقل المصابين والتحقيقات


جرى نقل المصابين إلى مستشفى كفر الدوار العام لتلقي الرعاية الطبية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة. وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث انقلاب الطريق الزراعي البحيرة كفر الدوار الإسعاف

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إعلام إيراني: تأجيل مراسم تشييع خامنئي وإعلان الموعد الجديد لاحقاً
شئون عربية و دولية

إعلام إيراني: تأجيل مراسم تشييع خامنئي وإعلان الموعد الجديد لاحقاً
تركيا تجري محادثات مع إيران بشأن صاروخ تم اعتراضه
شئون عربية و دولية

تركيا تجري محادثات مع إيران بشأن صاروخ تم اعتراضه
سعر الدولار يعزز مكاسبه ويقفز مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم
أخبار البنوك

سعر الدولار يعزز مكاسبه ويقفز مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم
"تعويض 5 مليارات جنيه من بيراميدز".. إعلامي يفجر مفاجأة بتحرك الأهلي
رياضة محلية

"تعويض 5 مليارات جنيه من بيراميدز".. إعلامي يفجر مفاجأة بتحرك الأهلي
الذهب يرتفع محليا وعالميا وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط
اقتصاد

الذهب يرتفع محليا وعالميا وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

سماء طهران تشتعل.. تفاصيل أول اشتباك جوي مباشر بين إسرائيل وإيران
إسدال الستار على جريمة الراهب.. الإعدام للمتهم بقتل أطفال المنوفية- صور
باقِ أسبوعين.. موعد وعدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك 2026
طقس شديد البرودة.. الأرصاد تحذر من مخاطر هذه الظواهر خلال الأسبوع المقبل
"الحرب الحالية تحضيرية".. مجدي الجلاد: الهدف من الأحداث الراهنة ليس إيران فقط
مواعيد وقنوات عرض مسلسلات النصف الثاني لموسم دراما رمضان 2026
"سحور لم يكتمل".. رمضان لبنان يتحول إلى ليالي نزوح جديدة