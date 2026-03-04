ُصيب 6 أشخاص، اليوم الأربعاء، إثر انقلاب سيارتين في مياه ترعة بالطريق الزراعي القاهرة – الإسكندرية، اتجاه الإسكندرية، أمام مدخل قرية القناوية بمحافظة البحيرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من شرطة النجدة يفيد وقوع الحادث لسيارتين (ملاكي وتمناية) في مياه الترعة.

أسماء المصابين وحالتهم



انتقلت 4, سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتبين إصابة كل من عبدالسلام عبدالجواد عبدالسلام، 85 عام، باشتباه نزيف بالمخ واشتباه كسر بالساق اليمنى، وصفاء رضا عبدالسلام، 22 عام، باشتباه كسر بالأنف وجرح متهتك بالوجه، وسعيد عبدالجواد الحوفي، 62 عام، باشتباه ما بعد الارتجاج وجروح متفرقة بالوجه، ومحمد سعيد عبدالجواد الحوفي، 26 عام، باشتباه كسر بالعمود الفقري وجروح متفرقة بالوجه، وحسين جمعه عبد الجواد، 58 عام، باشتباه كسر بالضلوع وجميعهم مقيمون دمنهور، وأحمد جمعه عبدالمجيد، 51 عام، مقيم الإسكندرية، باشتباه كسر بالفخذ الأيمن.



نقل المصابين والتحقيقات



جرى نقل المصابين إلى مستشفى كفر الدوار العام لتلقي الرعاية الطبية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة. وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.