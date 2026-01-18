حضر عدد كبير من نجوم الوسط الفني حفل توزيع جوائز "جوي أووردز"، الذي أقيم مساء السبت بمدينة الرياض في دورته السادسة هذا العام، برعاية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية.

وحرص النجوم على مرافقة زوجاتهم على اللافندر كاربت، وجاء بينهم الفنان عمرو يوسف وزوجته الفنانة كندة علوش، الفنان حمدي الميرغني وزوجته الفنانة إسراء عبد الفتاحح، الفنان خالد سليم وزودته، الفنان هشام ماجد وزوجته، الفنان محمد ثروت وزوجته، الفنان محمد محسن وزوجته الفنانة هبة مجدي، الفنانة أصالة وزوجها، السيناريست أحمد عبد الوهاب وزوجته، الفنانة مي فاروق وزوجها الفنان عمرو العمروسي، الملحن نادر حمدي وزوجته، والتقطوا العديد من الصور التذكارية.

وكان من أبرز حضور حفل توزيع جوائز "جوي أووردز" هذا العام، النجمة يسرا، الفنانة فيفي عبده، نجم بوليوود شاروخان، الفنان حسن الرداد، الفنانة مي عمر، الفنانة هنا الزاهد، الفنانة نيكول سابا، الإعلامية وفاء الكيلاني وزوجها الفنان تيم حسن، الفنانة بشرى، الفنان دريد لحام، الفنانة صبا مبارك، الفنانة نانسي عجرم، النجمة العالمية ميلي بوبي براون، النجم هيذر جراهام، الفنانة إيمان العاصي، الفنان هاني رمزي، الفنانة نادية الجندي، الإعلامية بوسي شلبي، الفنانة حنان مطاوع وآخرون.

حفل جوي أووردز هو حفل سنوي يتم من خلاله تكريم أبرز نجوم الوطن العربي والعالم على ما قدموه طوال العام الماضي في مجال الترفيه، إلى جانب تكريم العديد من الأسماء التي أسهمت في تطور صناعة الفن، وسط منافسة شرسة على الأفضل.

