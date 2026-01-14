إعلان

رامي إمام عن جدل الأعلى أجرًا: "كلنا إخوات وما بينا منافسة شريفة"

كتب : معتز عباس

09:50 م 14/01/2026

المخرج رامي إمام

علق المخرج رامي إمام على الجدل الذي أثير الفترة الماضية حول الفنان الأعلى أجرًا في مصر.

وفي لقائه ببرنامج "Et بالعربي" قال رامي إمام، إن ما يحدث منافسة شريفة بين الفنانين، والمستفيد النهائي هو المشاهد المصري.

وأضاف: "احنا كلنا إخوات وزملائي ومنافسة شريفة ما بينا وبحب المناغشة اللي بتحصل، دا هزار يا جماعة".

ووجه رامي إمام رسالة لشقيقه محمد إمام بطل مسلسل الكينج المقرر عرضه في دراما رمضان 2026: "محمد ربنا يوفقك أنا بحبك جدا أنت مجتهد وان شاء لله لكل مجتهد نصيب".

يذكر أن الفنان أحمد العوضي تحدث في فيديو لايف عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، أن الفنان الأعلى أجرًا في مصر، ليرد عليه الفنان محمد إمام عبر حسابه بموقع "انستجرام": "طيب علشان بس نحسم الجدل لأن في تصريحات نزلت على لساني انا ماقولتهاش، عادل امام هو مازال أعلى أجر في الوطن العربي و ماحدش مننا يقدر يقرب للرقم بتاعه".

