إعلان

البث الإسرائيلية: استهداف مسيرة لمبنى يقطنه إسرائيليون في أبو ظبي

كتب : مصراوي

05:55 م 01/03/2026

طائرة مسيرة - ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، بأن مسيرة استهدفت مبنى يقطنه إسرائيليون قرب أحد مراكز البعثة الإسرائيلية في أبو ظبي، وأسفرت عن إصابة بعض السكان.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن الفرق المختصة قامت اليوم بالتعامل مع حادث ناتج عن استهداف تم بواسطة طائرتين مسيرتين إيرانيتين على أحد مستودعات قاعدة السلام البحرية في أبوظبي، مما أسفر عن اندلاع حريق في حاويتي مواد عامة مخزنة دون وقوع خسائر بشرية.

وأدانت الوزارة بأشد العبارات هذا الاستهداف العسكري، معتبرةً ذلك عدواناً سافراً وانتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية وللقانون الدولي، وأن الدولة تحتفظ بحقها الكامل في الرد على هذا التصعيد واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها وشعبها والمقيمين فيها، وبما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام).

وأكدت وزارة الدفاع أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة للتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة واستقرارها.

وأضافت أن سلامة المواطنين والمقيمين والزوار تمثل أولوية قصوى لا يمكن التهاون فيها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران وأمريكا هجمات إيران الحرب على إيران هجمات على الخليج مقتل خامنئي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

القيادة الوسطى الأمريكية: أبراهام لينكولن لم تصب وتواصل عملياتها
شئون عربية و دولية

القيادة الوسطى الأمريكية: أبراهام لينكولن لم تصب وتواصل عملياتها
بمناسبة عيد الفطر.. 500 جنيه إضافية من "بيت الزكاة" لمستحقي الإعانة الشهرية
أخبار وتقارير

بمناسبة عيد الفطر.. 500 جنيه إضافية من "بيت الزكاة" لمستحقي الإعانة الشهرية
نحو 30 قتيلًا ومصابًا.. ماذا حدث في "بيت شيمش" وسط إسرائيل؟ (صور- فيديو)
شئون عربية و دولية

نحو 30 قتيلًا ومصابًا.. ماذا حدث في "بيت شيمش" وسط إسرائيل؟ (صور- فيديو)
معركة "الرأس والأذرع".. لماذا لم يتدخل "حزب الله" لإسناد إيران؟
شئون عربية و دولية

معركة "الرأس والأذرع".. لماذا لم يتدخل "حزب الله" لإسناد إيران؟
استقبلوها بالبرسيم.. زفة شعبية لجاموسة مسروقة بعد استعادتها بالبحيرة (فيديو)
أخبار المحافظات

استقبلوها بالبرسيم.. زفة شعبية لجاموسة مسروقة بعد استعادتها بالبحيرة (فيديو)

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

مصر للطيران تعلق رحلاتها إلى 11 وجهة حتى إشعار آخر
حرب إيران.. الرئيس السيسي يؤكد تضامن مصر مع سلطنة عمان
مواعيد حجز قطارات عيد الفطر المبارك 2026
"معلومة ثمينة" غيرت تكتيك الحرب.. كيف وصلت "CIA" لخامنئي؟
مصدر مسؤول ينفي إخطار القاهرة مسبقًا بالهجوم الإسرائيلي على إيران