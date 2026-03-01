نتنياهو: ستشتد المواجهات في طهران خلال الأيام المقبلة

وكالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الهجوم على إيران مستمر، مضيفًا "لقد قضينا على الدكتاتور خامنئي وعشرات من كبار قادة النظام القمعي" على حد تعبيره.

وأضاف نتنياهو، بحساب ما أورده موقع "واي نت" العبري، "قواتنا الآن في قلب طهران بقوة متزايدة، ستزداد أكثر في الأيام المقبلة".

وتابع أنه في اجتماع عقده مع قادة المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية، أصدر توجيهات بمواصلة الهجوم، مؤكدًا: "نحن نخوض حملة نحشد فيها كامل قوة جيش الاحتلال الإسرائيلي، كما لم نفعل من قبل، لضمان وجودنا ومستقبلنا. لكننا نستعين أيضًا بمساعدة الولايات المتحدة، صديقي الرئيس ترامب. هذا التضافر في القوى يسمح لنا بتحقيق ما كنت أطمح إليه طوال أربعين عامًا، وهو توجيه ضربة قاضية للنظام الإيراني".