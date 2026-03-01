إعلان

"رويترز": دوي انفجارات قوية في الدوحة لليوم الثاني على التوالي

كتب : مصراوي

06:44 ص 01/03/2026

سماع دوي انفجارات- أرشيفية

وكالات
أفادت وكالة أنباء "رويترز"، نقلاً عن شهود عيان، بسماع دوي موجة جديدة من الانفجارات القوية في العاصمة القطرية الدوحة، صباح اليوم الأحد، وذلك لليوم الثاني على التوالي.
وذكرت الوكالة أن الأصوات كانت مسموعة بوضوح في أنحاء متفرقة من المدينة، مما أثار تساؤلات حول طبيعتها، في الوقت الذي لم يصدر فيه – حتى لحظة كتابة هذا الخبر – أي بيان رسمي من السلطات القطرية يوضح أسباب تلك الانفجارات أو مصدرها.
ويأتي هذا التطور الأمني في ظل توترات إقليمية غير مسبوقة، وتصاعد حدة العمليات العسكرية المتبادلة بين إيران من جهة، والولايات المتحد

