بعد إعلان انفصالهما.. 15 صورة جمعت عمر خورشيد وياسمين الجيلاني

04:13 م الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
كتبت- سهيلة أسامة:

أثار الفنان عمر خورشيد جدلًا واسعًا بعدما أعلن انفصاله عن زوجته ووالدة ابنته، الفنانة ياسمين الجيلاني، في منشور رسمي عبر حسابه على موقع "فيسبوك".

وكتب عمر "تم الطلاق بيني وبين أ/ ياسمين الجيلاني أم بنتي بالود والتراضي، وكما وجب الإعلان في الزواج فيجب أيضاً الإعلان في الطلاق".

وخلال سنوات زواجهما، شارك الثنائي متابعيهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورًا، سواء في المناسبات الرسمية أو الأوقات العائلية.

وفي هذا التقرير، نعرض لكم 15 صورة جمعت عمر خورشيد وياسمين الجيلاني، بداية من لحظات الخطوبة والزفاف، والمناسبات الفنية التي ظهرا فيها سويًا.

