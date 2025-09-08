كتب - معتز عباس:

شاركت المطربة نانسي عجرم الجمهور والمتابعين صورًا جديدة، خطفت بها الأنظار.

وتألقت نانسي في شكلها الجديد، بعد ظهورها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام" بإطلالة مميزة مرتدية فستان طويل.

لاقت الصور إعجاب المتابعين، الذين جاءت تعليقاتهم كالتالي: "أكثر فنانة على طبيعتها"، "أجمل شخصية"، "جمال وأناقة وإبداع نانسي"، "كسوف القمر الحقيقي وصل"، "جميلة جدا".

يذكر أن نانسي عجرم طرحت مؤخرا ألبومها الغنائي الجديد "نانسي 11" وتضمن: "بدّي قول بحبّك"، "يا قلبو"، "أنا تبعني"، "إنسى"، "سيدي يا سيدي"، "لغة الحب"، "أنا هفضل أغني"، "غيرانين"، "طراوة"، "جاني بالليل"، "على علمي"، "أنا هفضل أغني".

