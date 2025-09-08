إعلان

نانسي عجرم تتألق في أحدث ظهور.. والجمهور: "كسوف القمر الحقيقي وصل" (صور)

07:27 م الإثنين 08 سبتمبر 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    نانسي عجرم (1)
  • عرض 10 صورة
    نانسي عجرم (5)
  • عرض 10 صورة
    نانسي عجرم (4)
  • عرض 10 صورة
    نانسي عجرم (2)
  • عرض 10 صورة
    المطربة نانسي عجرم (4)
  • عرض 10 صورة
    المطربة نانسي عجرم (5)
  • عرض 10 صورة
    المطربة نانسي عجرم (2)
  • عرض 10 صورة
    المطربة نانسي عجرم (1)
  • عرض 10 صورة
    المطربة نانسي عجرم (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

شاركت المطربة نانسي عجرم الجمهور والمتابعين صورًا جديدة، خطفت بها الأنظار.

وتألقت نانسي في شكلها الجديد، بعد ظهورها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام" بإطلالة مميزة مرتدية فستان طويل.

لاقت الصور إعجاب المتابعين، الذين جاءت تعليقاتهم كالتالي: "أكثر فنانة على طبيعتها"، "أجمل شخصية"، "جمال وأناقة وإبداع نانسي"، "كسوف القمر الحقيقي وصل"، "جميلة جدا".

يذكر أن نانسي عجرم طرحت مؤخرا ألبومها الغنائي الجديد "نانسي 11" وتضمن: "بدّي قول بحبّك"، "يا قلبو"، "أنا تبعني"، "إنسى"، "سيدي يا سيدي"، "لغة الحب"، "أنا هفضل أغني"، "غيرانين"، "طراوة"، "جاني بالليل"، "على علمي"، "أنا هفضل أغني".

اقرأ أيضا..

غدا.. أميرة رضا تحيي الليلة الثالثة عشرة لـ "صيف قطاع المسرح"

"بسبب بكائها" مفيدة شيحة تتصدر التريند .. ماذا حدث؟

نانسي عجرم انستجرام نانسي عجرم إطلالة نانسي عجرم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بالصور- بحيرة تظهر فجأة في صحراء المنيا.. ما القصة؟
وزير المالية: صعب أن تنخفض كل الأسعار مرة واحدة.. السوق عرض وطلب
شكوى عاجلة من الاتحاد الإثيوبي ضد منتخب مصر.. التفاصيل كاملة
ساويرس: السوق العقارية تعاني.. وإنشاء الوحدة يمثل 25% من الأسعار المعلنة