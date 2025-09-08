إعلان

إقبال جماهيري كبير في الليلة لـ11 لبرنامج "صيف قطاع المسرح"

04:57 م الإثنين 08 سبتمبر 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    فعاليات وزارة الثقافة (4)
  • عرض 5 صورة
    فعاليات وزارة الثقافة (5)
  • عرض 5 صورة
    فعاليات وزارة الثقافة (2)
  • عرض 5 صورة
    فعاليات وزارة الثقافة (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- منال الجيوشي

تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وضمن فعاليات وزارة الثقافة خلال فترة الصيف، شهدت الليلة الحادية عشرة لبرنامج "صيف قطاع المسرح" الذي ينظمه قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال، إقبالا جماهيريا كبيرا أمس الأحد على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، وتقدم وزارة الثقافة البرنامج مجانا للجمهور حتى ١١ سبتمبر الجاري.

وقد أحيت فرقة "فلكلوريتا" الليلة الحادية عشرة لبرنامج صيف قطاع المسرح، بمجموعة من أشهر أغاني الفلكلور التي تفاعل معها الجمهور، منها: "إن كنت ليا، والنبي يا غزال، آه يالالي، ميتا أشوفك، رنة خلخال، يا بت بيقولك أبوكي، تيجي نقسم القمر، خالي البيه، لا تجبلي الشوكلاتة" .

ومن المقرر أن تشارك في فعاليات البرنامج هذا الأسبوع فرقة رضا للفنون الشعبية التابعة للبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم

أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة مركز الهناجر للفنون
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بالصور- بحيرة تظهر فجأة في صحراء المنيا.. ما القصة؟
وزير المالية: صعب أن تنخفض كل الأسعار مرة واحدة.. السوق عرض وطلب
شكوى عاجلة من الاتحاد الإثيوبي ضد منتخب مصر.. التفاصيل كاملة
ساويرس: السوق العقارية تعاني.. وإنشاء الوحدة يمثل 25% من الأسعار المعلنة