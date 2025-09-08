إقبال جماهيري كبير في الليلة لـ11 لبرنامج "صيف قطاع المسرح"

كتبت- منال الجيوشي

تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وضمن فعاليات وزارة الثقافة خلال فترة الصيف، شهدت الليلة الحادية عشرة لبرنامج "صيف قطاع المسرح" الذي ينظمه قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال، إقبالا جماهيريا كبيرا أمس الأحد على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، وتقدم وزارة الثقافة البرنامج مجانا للجمهور حتى ١١ سبتمبر الجاري.

وقد أحيت فرقة "فلكلوريتا" الليلة الحادية عشرة لبرنامج صيف قطاع المسرح، بمجموعة من أشهر أغاني الفلكلور التي تفاعل معها الجمهور، منها: "إن كنت ليا، والنبي يا غزال، آه يالالي، ميتا أشوفك، رنة خلخال، يا بت بيقولك أبوكي، تيجي نقسم القمر، خالي البيه، لا تجبلي الشوكلاتة" .

ومن المقرر أن تشارك في فعاليات البرنامج هذا الأسبوع فرقة رضا للفنون الشعبية التابعة للبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم