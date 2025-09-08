إعلان

أول تعليق من شريف منير بعد ارتداء ابنته "أسما" لـ "الحجاب"

04:45 م الإثنين 08 سبتمبر 2025
كتب- هاني صابر:

علق الفنان شريف منير، على ارتداء ابنته "أسما" للحجاب.

ونشر شريف، صورة لابنته بالحجاب، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "ألف مبروك لبنتي الحبيبة أسما ربنا يثبتك ويرضى عنك يا حبيبتي".

وكانت أسما شريف منير، أعلنت عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، ارتداء الحجاب، وعلقت: "الحمد لله، ماكنش عندي غير طرحة واحدة وطقم واحد بس يليق بالخطوة دي، بس كنت حاسة من جوايا إن دي الخطوة الصح".

وتابعت: "الحجاب مش مجرد لبس، ده قرار من القلب، عهد بيني وبين ربنا, وراحة ما تتوصفش، ادعولي بالثبات ومحتاجة أماكن للبس حلو يساعدني على الخطوة دي"

كما قامت أسما شريف منير بحذف جميع صورها بدون حجاب، عبر إنستجرام، واحتفظت بعدد قليل من الصور بينها صور لابنتها، وصور سابقة لها بالحجاب.

يذكر أن، أسما شريف منير كشفت عن خبر زواجها عبر حسابها على إنستجرام، في 7 يونيو الماضي، وعلقت: "أنا الحمد لله اتجوزت، وده قرار جه بعد فترة طويلة من رحلة عشتها مع نفسي، من حاجات كتير أوي اتعلمتها، تجارب دخلت فيها، اختيارات وصلت لها".

شريف منير الحجاب ابنته أسما أسما شريف منير
