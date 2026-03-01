هواوي تعود للأسواق العالمية بإطلاق هاتف Mate 80 Pro

كتب- محمود عبدالرحمن:

كشفت شركة هواوي خلال حدث أقيم في مدريد بإسبانيا عن خططها للعودة بقوة إلى الساحة العالمية، عبر إطلاق هاتفها الرائد الجديد Mate 80 Pro في الأسواق الخارجية، إلى جانب طرح ساعة ذكية جديدة، وإضافة “وضع الكرسي المتحرك” إلى أجهزتها القابلة للارتداء، في خطوة تعكس توجه الشركة لتعزيز حضورها الدولي بعد سنوات من القيود والعقوبات.

وأوضحت الشركة، خلال الحدث الذي استضافته العاصمة الإسبانية مدريد، أن النسخة المخصصة للأسواق العالمية من هاتف Mate 80 Pro ستعمل بنظام التشغيل EMUI 15 المبني على نظام أندرويد، وذلك اعتمادا على معالج Kirin 9030 Pro الذي طورته الشركة ويصنع داخل الصين.

في المقابل، تعمل النسخة المحلية المطروحة في السوق الصينية بنظام HarmonyOS الخاص بهواوي، فيما تتشارك النسختان في نفس شريحة "النظام على شريحة".

ويبلغ سعر النسخة العالمية 1,299 يورو (نحو 1,533 دولارا)، بحسب ما أوردته صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست.

ويمثل الإطلاق العالمي لهاتف Mate 80 Pro الذي طرح في الصين خلال نوفمبر الماضي عودة هواوي إلى الأسواق الدولية بهواتف سلسلة Mate، بعد توقف دام عدة أعوام، حيث كان آخر إطلاق عالمي من هذه الفئة عبر سلسلة Mate 50 في عام 2022.

وتجاوزت الشركة الإطلاق الدولي للإصدارات القياسية السابقة من السلسلة، قبل أن تعود العام الماضي بطرح هاتف Nova 14 وطراز Mate X7 القابل للطي ثلاثي الطي.

ويعكس حدث مدريد مساعي هواوي لاستعادة موقعها في سوق الهواتف الذكية العالمي، بعدما نجحت في تجاوز تداعيات العقوبات الأميركية، وعززت مكانتها داخل السوق الصينية، الأكبر عالميا من حيث حجم المبيعات.

ووفق بيانات شركة الأبحاث IDC الصادرة في يناير، استعادت هواوي خلال عام 2025 صدارة سوق الهواتف الذكية في الصين بحصة بلغت 16.4%، متقدمة بفارق طفيف على أبل التي سجلت حصة سوقية عند 16.2%.

ساعة ذكية ووضع جديد

وشهد الحدث أيضا إطلاق ساعة Watch GT Runner 2، المصممة خصيصا للعدائين المحترفين والهواة، والتي طورتها هواوي بالتعاون مع العداء الكيني إيليود كيبشوجي، بطل الماراثون الأولمبي مرتين.

وأكدت الشركة أن الساعة الجديدة تأتي ثمرة خمس سنوات من البحث والتطوير، وتضم خوارزمية متقدمة لتحديد المواقع تضمن دقة عالية حتى في حالات ضعف أو انقطاع الإشارة.

كما أعلنت هواوي عن إضافة "وضع الكرسي المتحرك" إلى ساعاتها الذكية، بهدف دعم نحو 80 مليون مستخدم للكراسي المتحركة حول العالم، على أن يتوافر هذا الوضع مبدئيا في سلسلة Watch GT 6 الجديدة.