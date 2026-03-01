إعلان

باكستان.. 9 قتلى في محيط القنصلية الأمريكية تنديدا بمقتل خامنئي

كتب : محمود الطوخي

09:47 م 01/03/2026

الاحتجاجات التي استهدفت القنصلية الأمريكية في كرات

أفادت مراسلة شبكة "سي إن إن" نقلا عن خدمات الطوارئ الباكستانية، بسقوط 9 قتلى وإصابة آخرين جراء الاحتجاجات التي استهدفت القنصلية الأمريكية في كراتشي.
وفي وقت سابق من اليوم، تجمع المحتجون على طريق "إم تي خان" المحاذي للمبنى، حيث رشقوا المقر الدبلوماسي بالحجارة وحطموا عددا من نوافذه في محاولة لاقتحامه.
وردت قوات الأمن الباكستانية بإطلاق القنابل المسيلة للدموع والذخيرة الحية لتفريق الحشود، مما أسفر عن إصابات، وفقا لمسؤولي الإنقاذ.

تعزيزات أمنية حول القنصلية الأمريكية بكراتشي

على ضوء ذلك، انتشرت تعزيزات أمنية مكثفة من الشرطة وقوات "الرينجرز" في محيط المبنى لمنع تصاعد العنف وضمان سلامة المنطقة الدبلوماسية.
وأغلقت السلطات الطريق الرابط بين "سلطان آباد" وشارع "مي كولاشي"، مما أوجد اختناقات مرورية حادة في المدينة.

تداعيات إقليمية

تأتي هذه المواجهات في خضم تصعيد إقليمي غير مسبوق عقب الضربات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية على إيران، والتي وصفتها طهران بأنها إعلان حرب، معلنة شن هجمات انتقامية طالت عدة عواصم خليجية.
وذكرت شبكة "روسيا اليوم" أن باكستان تحتضن أقلية شيعية واسعة تنظر إلى إيران بوصفها مرجعا دينيا وسياسيا، وتشترك البلدان بحدود تمتد لنحو 900 كيلومتر، مما يجعل أي توسع في النزاع تهديدا مباشرا للاستقرار الباكستاني.

