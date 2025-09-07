إعلان

"بيشربوا شيشة".. محمد رمضان يلتقي عمدة نيويورك في أمريكا

09:54 م الأحد 07 سبتمبر 2025
كتب - معتز عباس:

شارك النجم محمد رمضان متابعيه على السوشيال ميديا، أحدث ظهور له من رحلته في الولايات المتحدة الأمريكية.

ونشر رمضان صورة تجمعه بـ عمدة "أمريكا" إيريك آدامز وهما يشربان "الشيشة" في أحدى الكافيهات، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، وكتب: "العمدة مع عمدة نيويورك".

يذكر أن النجم محمد رمضان، احتفل أمس باليوم المصري في نيويورك أثناء زيارته للولايات المتحدة الأمريكية.

والتقط رمضان صورًا مع محبيه من الجالية المصرية أثناء تجواله في أحد شوارع نيويورك.

كان محمد رمضان، أعلن مؤخرا عن تعاونه مع لارا ترامب زوجة ابن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونشر صورة لهما معا وكتب: "تشرفت أمس بدعوة لارا ترامب في منزل عائلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نيويورك واهتمامهم بي يعني اهتمامهم واحترامهم لقارتي و بلدي"، وشوق جمهوره بجملة :"استعدوا لمفاجأة كبيرة قريباً".

