كشف الإعلامي محمود سعد، تفاصيل قصة إنسانية واجتماعية وصفها بـ"الغريبة جدًا"، تتعلق بحياة الفنانة الكبيرة الراحلة زوزو نبيل، وما شهدته من تعقيدات عائلية نادرة.

وقال "سعد"، خلال فيديو عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إن زوزو نبيل مرت بتجربة زواج أولى انتهت سريعًا بالطلاق بعد معاناة كبيرة، قبل أن تتجه للعمل في المجال الفني، لاحقًا، إذ تعرفت على رجل متزوج، ودخلت معه في زواج سري استمر نحو 7 أو 8 سنوات، في مفارقة لافتة، إذ كان يسكن هو وزوجته الأولى في نفس الشارع تقريبًا، وهو ما شبهه سعد بتكرار شبه مطابق لقصة والده.

وأضاف الإعلامي، أن الزوج كان يتنقل بين بيته مع زوجته الأولى وأبنائه، وبين زوزو نبيل، إلى أن اكتشفت الزوجة الأولى أمر الزواج الثاني، بعد أن علمت أن زوجها متزوج من ممثلة معروفة تسكن في نفس المنطقة.

وأوضح سعد، أن زوزو نبيل قررت مواجهة الموقف بنفسها وذهبت إلى الزوجة الأولى وعرضت عليها حلًا غير تقليدي، يقوم على التعايش المشترك حفاظًا على الأسرة والأبناء، بدلًا من الصراع والقطيعة.

وبحسب رواية محمود سعد، وافقت الزوجة الأولى، وانتقلت العائلتان للعيش معًا في شقة كبيرة بمنطقة شارع أحمد عربي، إذ ضمّ المنزل زوزو نبيل ونجلها من زواجها الأول، والزوج، وزوجته الأولى، وابنتها، وكبر الطفلان معًا حتى نشأت بينهما قصة حب توجت بالزواج.

وأشار سعد، إلى أن الابن كان من أبطال حرب أكتوبر، واستشهد لاحقًا، لتستمر الحياة داخل هذا الكيان العائلي المركب، حيث عاشت الزوجتان مع الأبناء والأحفاد في علاقة إنسانية معقدة لكنها مستقرة.

وروى محمود سعد، جانبًا شخصيًا من علاقته بزوزو نبيل، موضحًا أنه كتب مقدمة لكتاب عنها، وحرص على قراءتها لها في أيامها الأخيرة عندما كانت طريحة الفراش، قائلًا: إنه لاحظ تأثرها الشديد بالكلمات إلى حد البكاء الصامت، مؤكدًا أن تلك اللحظة كانت من أكثر اللحظات الإنسانية صدقًا في حياته.

واختتم الإعلامي محمود سعد، حديثه بالإشارة إلى أن زوزو نبيل رحلت قبل أحد المهرجانات الفنية، لافتًا إلى أن ضرتها لم تحتمل فراقها وماتت بعدها بنحو 40 يومًا، وتوفيت بعدها في نهاية وصفها بأنها "قصة غير معقولة مليئة بالمشاعر والتفاصيل الإنسانية العميقة".

