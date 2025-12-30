أحمد حاتم عن "الملحد": الفيلم فيه رسالة وهيوصل لكل واحد بشكل مختلف

تحدث الفنان أحمد حاتم عن فيلم "الملحد" الذي أثار الجدل مؤخرا، بعد قرار عرضه بالسينمات ورفض الدعاوى القضائية المقامة ضده.

حل أحمد حاتم ضيفا على برنامج "عرب وود"، خلال العرض الخاص للفيلم الذي أقيم يوم السبت الماضي، إذ تحدث عن إثارة الفيلم للجدل بسبب الفكرة التي يناقشها، قائلًا: "الجدل في حد ذاته شئ إيجابي جدا على أي حاجة، لكن انا مينفعش أتناقش في حاجة غير لما الناس تتفرج يبقى ليهم وجهة نظر، الفيلم فيه رسالة مهمة وفيه حاجة هتوصل لكل واحد بشكل مختلف، والمهم الناس تتفرج عليه ويارب الناس تحبه".

أضاف حاتم: "أنا متحمس ونفسي كنا نتكلم بعد ما نتفرج وهو مشروع مختلف ومهم وردود الأفعال شوية مخلياني أستنى الناس تتفرج الأول".

كواليس فيلم "الملحد"

تدور أحداث فيلم "الملحد" في إطار درامي، حيث يتناول العمل قضية التطرف الديني والإلحاد التي تصيب الشباب وتنتشر بينهم، وتأثير انتشار مثل هذه الظواهر على الأفراد والمجتمع.

ويشارك ببطولة الفيلم نخبة من نجوم السينما المصرية هما: "أحمد حاتم، محمود حميدة، صابرين، تارا عماد، شيرين رضا، تأليف إبراهيم عيسى، إخراج ماندو العدل".

آخر مشاركات أحمد حاتم الفنية

كانت آخر مشاركات أحمد حاتم في الدراما التلفزيونية مسلسل "إخواتي" وسط نخبة من النجمات هن: "نيللي كريم، كندة علوش، روبي، جيهان الشماشرجي"، إذ عرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.