يارا السكري تشارك متابعيها صورًا جديدة مع كلبها

شاركت الفنانة يارا السكري متابعيها على السوشيال ميديا، أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت يارا صورًا مع كلبها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، والتي نالت إعجاب جمهورها ومتابعيها.

تشارك يارا السكري في موسم دراما رمضان 2026 بمسلسل "علي كلاي" بطولة أحمد العوضي، درة، بيومي فؤاد، يارا السكري، محمود البزاوي، وآخرين، وتأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام.

