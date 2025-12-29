أسماء جلال تحتفل بعرض فيلم "إن غاب القط" بصورة مع قطتها.. صور

شاركت الفنانة أسماء جلال متابعيها على السوشيال ميديا، أحدث جلسة تصوير خضعت لها من ظهورها في العرض الخاص لفيلم "إن غاب القط".

ونشرت أسماء جلال مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهرت بإطلالة شبابية "كاجوال"، كما التقطت صورة مع قطتها.

العرض الخاص لفيلم "إن غاب القط"

أقيم مساء أمس الأحد، العرض الخاص لفيلم "إن غاب القط" في أحد سينمات مدينة 6 أكتوبر.

شهدت السجادة الحمراء توافد نجوم الفن، أبرزهم الفنان آسر ياسين وزوجته والفنانة أسماء جلال، والفنان إسلام جمال، والفنان كريم العمري، والمؤلف أيمن وتار، مريم الخشت، والفنان عمر رزيق، والمخرجة سارة نوح، الفنانة مايان السيد، الفنان الشاب عمر رزيق، الفنان محمد الشرنوبي، وغيرهم.

فيلم "إن غاب القط"، بطولة آسر ياسين أسماء جلال، محمد شاهين، على صبحى، سماح أنور، كارمن بصيبص، وآخرون،الفيلم من تأليف أيمن وتار، وإخراج سارة نوح.

اقرأ أيضا..

"عائلة واحدة".. يارا السكري تنشر صورا جديدة مع أبطال مسلسل علي كلاي

حفيدة شعبان عبدالرحيم تتعرض لموقف محرج في حفل زفافها على كروان مشاكل.. صور