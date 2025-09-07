كتبت- نوران أسامة:

تحدثت الفنانة لقاء الخميسي عن لحظة اعتزال زوجها حارس المرمى محمد عبد المنصف، وذلك خلال لقائها في برنامج "يبان عادي" المذاع عبر قناة "الحياة".

وقالت لقاء: "أنا ست ممثلة، مشاعري بتطلع، وهو حبيبي مش بيطلع مشاعره وعنده قوة، وهو علمني إني مسمعش كتير.. الله يكون في عونه على الصبر اللي صبره، وصبرته معاه كمان".

وتابعت: "ولحظة اعتزاله كنت في الماتش ومكانش قايللي، وأنا قلت: إيه ده؟ هو ليه مقاليش؟ لإنه هو أصلًا مكنش مستوعب.. لإنه بيحب الملعب أكتر من البيت، والكرة دي حياته، ومعندهوش مشكلة يفضل بالأسابيع في المعسكر، والكورة هي حياته".

وأضافت: "ولما هو كان بعيد عملت خطة، كنت ببقى واخدة بالي من ولادي، وفي نفس الوقت كان لازم اشتغل، وعشان كده لما جه وقت وتعبت قولت لا خلاص بقى، لأن الموضوع مش سهل. وأنصح الستات إنهم مايدلعوش ولادهم".

يذكر أن الفنانة لقاء الخميسى شارك في مسلسل "روج أسود"، وهو بطولة رانيا يوسف، لقاء الخميسي، مي سليم، فرح الزاهد، وداليا مصطفى، وكريم العمري وعابد عناني ومحمد الدسوقي، إنتاج ممدوح شاهين ومن تأليف الكاتب أيمن سليم وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

اقرأ أيضًا:

بإطلالة كاجوال.. أيتن عامر تشارك جمهورها أحدث ظهور لها (فيديو وصور)

شقيقة إيناس النجار تتذكرها بكلمات مؤثرة: اليوم بيعدي سنة

في أقل من 24 ساعة.. "روح البحر" لـ فضل شاكر تتجاوز المليون مشاهدة