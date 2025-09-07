بسمة بوسيل تكشف عمن ساعدها باختيار إطلالات "فينيسيا" الجريئة وتشكره

كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة بسمة بوسيل جمهورها صورًا جديدة ظهرت خلالها برفقة منسق الأزياء مساعد الصقر.

ونشرت بسمة الصور عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، وعلّقت قائلة: "شكرًا لدعمك الدائم لي وإيمانك بي، أنت أفضل صديق حلمت به".

وطرحت بسمة بوسيل مؤخرًا ألبومها الغنائي الجديد بعنوان "حلم"، والذي ضم 6 أغاني من بينها: "أبو حب"، "هو اللي نسيني"، و"وصلتني شي أخبار".

وتخوض بسمة بوسيل تجربة التمثيل لأول مرة في فيلم بيج رامي، مع رامز جلال، بمشاركة محمد عبدالرحمن "توتا"، محمد أنور، نسرين أمين، محمود حافظ وهدى الإتربي، ومن تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وإخراج محمود كريم وإنتاج وليد صبري، والمقرر عرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

