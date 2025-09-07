فيديو..كواليس استعدادات هاجر السراج لحفل زفافها

كتب- مروان الطيب:

نشر مصفف الشعر الخاص بالفنانة هاجر السراج، مقطع فيديو عبر حسابه انستجرام، كشف خلاله كواليس استعدادات الفنانة لحفل زفافها الذي أقيم أمس الجمعة.

ظهرت هاجر السراج في الفيديو مفعمة بالحيوية والنشاط وسط عدد من صديقاتها والسعادة تغمرها بدخولها عش الزوجية.

احتفلت الفنانة هاجر السراج بزواجها من شاب خارج الوسط الفني بحفل عائلي وسط الأهل والأصدقاء.

وشهد حفل الزفاف وصلة رقص رومانسية بين هاجر السرج وزوجها وسط فرحة المتواجدين.

كما خضعت هاجر لجلسة تصوير رومانسية بالأبيض والأسود، ظهرت خلالها بطريقة عفوية مع زوجها.

ونشرت هاجر صور ومقاطع فيديو عبر خاصية الاستوري على حسابها انستجرام، ظهرت خلالها والسعادة تغمرها احتفالا بدخول قص الزوجية.

نجحت الفنانة هاجر السراج في لفت الأنظار لموهبتها وتعاونت خلال بدايتها الفنية مع أبرز النجوم منهم النجمة نيللي كريم في مسلسل "ضد الكسر" عام 2021، مسلسل "بطلوع الروح" عام 2022 بطولة الفنانة إلهام شاهين، وأكدت على موهبتها من خلال مشاركتها في مسلسل "حالة خاصة" عام 2024 بطولة الفنان طه دسوقي.

يذكر أن اخر مشاركات هاجر السراج الفنية كانت بمسلسل "نص الشعب اسمه محمد" بطولة الفنان عصام عمر وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

اقرأ أيضا:

أرملة محمد الشرنوبي لحماها صلاح الشرنوبي: "تم منعنا أنا وابني من دخول شقتنا"

كيف استقبل حضور "تورونتو السينمائي" فيلم "فلسطين 36" لـ آن ماري جاسر؟