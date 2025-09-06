ملتقى أولادنا الدولي يعلن أسماء لجنة تحكيم دورته التاسعة

كتبت- منى الموجي:

أعلن ملتقى أولادنا الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة تشكيل لجان تحكيم دورته التاسعة التي تُقام تحت شعار لونها بالفرحة في الفترة من 18 إلى 25 سبتمبر 2025، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وتضم نخبة من المبدعين والمتخصصين في مجالات السينما، المسرح، الشعر، الغناء، الموسيقى، والاستعراض، لتقييم الأعمال المشاركة وضمان اختيار الأفضل .

وأكدت سهير عبدالقادر رئيس ومؤسس الملتقى في بيان صحفي، أن لجان التحكيم تشهد انضمام مجموعة من الأسماء التي تتسم بالمهنية والتنوع الثقافي والفني، مما يعكس رؤية الملتقى في دعم الإبداع وتعزيز التبادل الثقافي، وأشارت أن خبرات الأعضاء تعمل على اكتشاف المواهب وإبراز الأعمال المتميزة خلال فعاليات المسابقة.

وأضافت أن لجنة الغناء والموسيقى والاستعراض تضم الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة السابقة (مصر)، جان ويدنجر (الدنمارك)، المخرج ماهر شوامرة (فلسطين)، السفيرة هيلين طنطاوي سفيرة اليونان، الفنان غابرييل بيرتي (إيطاليا)، الباحثة والفنانة مريم الروبي (إنجلترا)، أماني الجردي (لبنان) .

أما لجنة السينما والمسرح والشعر تضم كل من المخرجة يسر فلوكس - الإعلامية تغريد حسين - الكاتبة ريهام هواري - مدير التصوير سعيد الشيمي - الفنان حمزة العيلي - الفنانة سماء إبراهيم - الكاتبة أميرة سيد مكاوي (مصر)، المخرج المسرحي ياسر جلجاميش (البحرين)، المخرج رشيد فرشو (تونس) .





