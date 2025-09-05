"في حالة خطرة"..شريف إدريس يعلن تعرض أرملة تامر ضيائي لوعكة صحية

كتب- هاني صابر:

أعلن الفنان شريف إدريس، عن تعرض السيدة سوزان أرملة الفنان الراحل تامر ضيائي لوعكة صحية، ونقلها إلى المستشفى في حالة خطرة.

وكتب شريف إدريس، عبر حسابه على "فيسبوك": "السيدة سوزان حرم أخونا المرحوم الفنان تامر ضيائي في حالة خطيرة على جهاز التنفس الصناعي.. تصارع الحياة والموت".

وأَضاف: "نسألكم الدعاء لها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم، الله يرحمك يا تامر ويشفي زوجتك ويعفو عنها يا رب دعواتكم".