بسبب إجراءات تجميلية.. دانا حمدان تكشف تفاصيل أسوأ 3 أسابيع بحياتها

تحدثت الفنانة دانا حمدان عن معاناتها بسبب خضوعها لعدد من الإجراءات التجميلية في وجهها خلال الفترة الماضية.

وكشفت دانا عن مرورها بأزمة صحية بسبب موافقتها على الخضوع بعض الإجراءات التجميلية، إذ قامت بحقن بعض المواد في وجهها، بالتعاون مع مكان متخصص في هذه الإجراءات، إلا أنها مرت بسبب الأمر بما أسمته "أسوأ 3 أسابيع في حياتي"، حسبما قالت.

نشرت دانا حمدان مقاطع فيديو عبر حسابها على انستجرام، كشفت خلالها عن خضوعها لإجراءات تجميلية بأحد العيادات الشهيرة وأنه تم طمأنتها من قبل العاملين هناك وأن الحقن لن يتسبب في أي مضاعفات، ولن يُحدث أي تغيير ملحوظ في ملامحها، ولكن ما حدث كان العكس تماما، حسبما أكدت.

وقالت دانا في أحد الفيديوهات إن العاملين في العيادة أقنعوها أن الحقن لن يغير من شكلها أو ملامحها، وأن المادة المستخدمة هي مادة محفزة للكولاجين لا أكثر، ولكنها فوجئت بتورم وجهها وأن المادة المستخدمة ضغطت على أحد العروق في وجهها وأصبح غير قادر على ضخ الدم بصورة طبيعية.

وأضافت أنها طالبت العيادة بتقرير مفصل عن الحالة الأمر الذي قوبل من جانبهم بالرفض، واضطرت إلى استشارة طبيب شهير عن طريق صديق مقرب لها، ونصحه الطبيب بضرورة ذهابها إلى عيادة رشحها لها، لتقوم بإذابة المادة التي تم حقن وجهها بها.

وشددت على أنها ظلت تعاني لأسابيع من آلام لا تحتملها، وأن الأمر كان سيتسبب لها في ضرر كبير في حال كانت مرتبطة بتصوير أي أعمال فنية، لافتة أن ما حدث جعلها تعاني من آلام نفسية وبدنية ومادية.

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة دانا حمدان كانت بمسلسل "الطاووس" عام 2021 بطولة الفنان جمال سليمان.

