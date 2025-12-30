هالة صدقي وابنها وعمرو مصطفى يشاركون في جنازة والدة هاني رمزي

تصوير- هاني رجب

حرص عدد من نجوم الفن وأصدقاء الفنان هاني رمزي على حضور جنازة والدته، بكنيسة أبي سيفين.

وحضر الجنازة عدد كبير من نجوم الفن، من بينهم هالة صدقي ونجلها، عمرو مصطفى، دنيا عبد العزيز وزوجها، الإعلامي رامي رضوان،

كما حضر الجنازة: ليلى علوي، إلهام شاهين، خالد جلال، أكرم حسني، لبلبة، مراد مكرم، بوسي شلبي.

وانتهت منذ قليل صلاة الجنازة، وستقام مراسم العزاء يوم الخميس 1 يناير، في قاعة الكنيسة نفسها، الساعة 6 مساءً.

اقرأ أيضًا:

25 صورة| جنازة والدة الفنان هاني رمزي

انهيار هاني رمزي في جنازة والدته (صور)