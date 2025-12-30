إعلان

مهرجان أسوان لأفلام المرأة يعلن عن برنامج تدريبي للشباب بأسيوط

منال الجيوشي

04:52 م 30/12/2025

مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

كتبت- منال الجيوشي

أعلن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة عن خطوة جديدة لاكتشاف المواهب الشابة، وذلك من خلال برنامج تدريبي في محافظة أسيوط.

ويعد البرنامج أول مبادرة للمهرجان خارج محافظة أسوان، لدعم المواهب الجديدة من صناع الأفلام والمهتمين بإنتاج فيلمهم الأول في صعيد مصر، حيث يدعم البرنامج الشباب بشكل عام والفتيات بشكل خاص.

وسيتم عرض الأفلام نتاج البرنامج التدريبي خلال فعاليات الدورة العاشرة من المهرجان التي ستعقد في الفترة من 20 إلى 25 أبريل 2026

ويتضمن البرنامج التدريبي لقاءات لنخبة من السينمائيين المحترفين مع المتدربين من محافظة أسيوط، ويقدمون دعمهم للمشروعات المقبولة من خلال برنامج تدريبي تطبيقي لصناعة الفيلم القصير.

ويمكن لكل من لديه شغف واهتمام بصناعة الأفلام المشاركة، فالبرنامج بمثابة منحة دراسة كاملة للتدريب علي صناعة الفيلم القصير، كما تعد منحة مستدامة حيث يظل من تم قبوله في هذه المنحة أعضاء في البرنامج خلال مراحله التالية.

