إعلان

أول ظهور لـ إلهام الفضالة بعد إفراج الجنايات عنها

كتب : مصطفى حمزة

03:50 م 30/12/2025

إلهام الفضالة الفنانة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ظهرت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة، وهي تبكي في كواليس تصوير مسلسلها "غلط بنات"، بعد إعلان محكمة الجنايات الكويتية، براءتها من تهمة نشر أخبار كاذبة.

وأصدرت محكمة الجنايات الكويتية، حكمها بإخلاء سبيل، سبيل الفنانة إلهام الفضالة، بلا ضمان، وواجهت المحكمة الفضالة بعد إنكارها التهم الموجهة لها بنشر أخبار كاذبة عبر مقطع صوتي.

واستقبل صناع مسلسل “غلط بنات”، الفنانة إلهام الفضالة، بالزغاريد والورود، فور وصولها موقع تصوير العمل الذي تشارك في بطولته، والمقرر عرضه في رمضان القادم.

وظهرت إلهام وهي تبكي، في مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها في موقع "إنستجرام"، خلال استقبالها من نجوم المسلسل.

ووجهت إلهام عبر صفحتها الشكر إلى أهل الكويت والخليج، لدعواتهم لها، وللقضاء الكويتي، وفريق الدفاع عنها.

منشور الهام (2)

يذكر أن إلهام الفضالة تم الإفراج عنها في نوفمبر الماضي، على ذمة التحقيقات، بعد قضاء 21 يوما بالسجن ، وخضوعها للتحقيقات في التهم المنسوبة لها بنشر أخبار كاذبة.

منشور ألهام

إلهام الفضالة اخلاء سبيل إلهام الفضالة الجنايات الكويتية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

أوغندا

- -
18:00

نيجيريا

تنزانيا

- -
18:00

تونس

بوتسوانا

- -
21:00

الكونغو الديمقراطية

بنين

- -
21:00

السنغال

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

صفقة علم الروم.. مصر تتسلم 3.5 مليار دولار
تفاصيل إنشاء أول بنك للذهب في مصر وأفريقيا
غارة سعودية و"إنذار" لقوات الإمارات بالخروج.. ماذا يحدث في اليمن؟
البنك الأهلي يخفض سعر الفائدة 1 و2% على شهادات الادخار للعائد الثابت والمتدرج
"مقايضة الدين الكبرى".. كيف رأى اقتصاديون ومصرفيون اقتراح هيكل؟