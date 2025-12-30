ظهرت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة، وهي تبكي في كواليس تصوير مسلسلها "غلط بنات"، بعد إعلان محكمة الجنايات الكويتية، براءتها من تهمة نشر أخبار كاذبة.

وأصدرت محكمة الجنايات الكويتية، حكمها بإخلاء سبيل، سبيل الفنانة إلهام الفضالة، بلا ضمان، وواجهت المحكمة الفضالة بعد إنكارها التهم الموجهة لها بنشر أخبار كاذبة عبر مقطع صوتي.

واستقبل صناع مسلسل “غلط بنات”، الفنانة إلهام الفضالة، بالزغاريد والورود، فور وصولها موقع تصوير العمل الذي تشارك في بطولته، والمقرر عرضه في رمضان القادم.

وظهرت إلهام وهي تبكي، في مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها في موقع "إنستجرام"، خلال استقبالها من نجوم المسلسل.

ووجهت إلهام عبر صفحتها الشكر إلى أهل الكويت والخليج، لدعواتهم لها، وللقضاء الكويتي، وفريق الدفاع عنها.

يذكر أن إلهام الفضالة تم الإفراج عنها في نوفمبر الماضي، على ذمة التحقيقات، بعد قضاء 21 يوما بالسجن ، وخضوعها للتحقيقات في التهم المنسوبة لها بنشر أخبار كاذبة.

منشور ألهام