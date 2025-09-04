إعلان

شيء طبيعي وموجود.. أسيل عمران تكشف سبب تجميد بويضاتها

10:00 ص الخميس 04 سبتمبر 2025

أسيل عمران

كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة السعودية أسيل عمران أسباب خضوعها لعملية تجميد البويضات.

وقالت أسيل، في لقائها ببرنامج "عرب وود"، على موقع "انستجرام"، إن تجميد البويضات مسموح قانونيا في بلدان عربية كثيرة اليوم، مضيفة: "هي مش بس فكرة للفنانين البنات اللي بيتوجهوا لهذا الموضوع، اتوقع ان احنا عندنا جها بهذا الموضوع لأنه شيء جديد".

وأضافت: "إحنا لسة ما اطلعنا على فكرة تجميد البويضات ولسة مبقتش جزء في ثقافاتنا، فأي شيء بنجهله بطريقة أو بأخرى بنعطي معلومات خاطئة عنه بدون ما نعرف ايه هو وأنه شيء طبيعي وموجود".

تشارك أسيل عمران في بطولة فيلم "ضي"، من إخراج كريم الشناوي وتأليف هيثم دبور، بطولة محمد ممدوح، حنين سعيد، إسلام مبارك، ومحمد منير.

تدور أحداث الفيلم خلال 48 ساعة حول (ضي)، طفل نوبي ألبينو، يواجه التمييز والنبذ، ولكنه يمتلك صوت ذهبي وحلم كبير. ينطلق مع أسرته المفككة ومدرسته في رحلة محفوفة بالمخاطر من أسوان إلى القاهرة بلا مال أو وسيلة اتصال، لكن الأمل والموسيقى يقودانه للأمام لتحقيق هذا الحلم.

