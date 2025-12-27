"آن للذئب ألا يظل وحيدا".. أول تعليق من محمد خميس بعد زفافه

ودعت الفنانة اللبنانية مايا دياب عام 2025، بجلسة تصوير جريئة نشرت صورها عبر حسابها على انستجرام.

ظهرت مايا في الصور بإطلالة ذهبية جريئة وأنيقة حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها، وكتبت على الصور: "تصفية مسودات عام 2025".

اخر أغاني مايا دياب

كشفت الفنانة اللبنانية، مايا دياب عن كواليس كليبها "آخر سهرة" عبر حسابها على انستجرام، وهي الأغنية التي طرحتها منذ أيام على قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب" وصفحاتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ظهرت مايا في الكواليس مرتدية إطلالة جريئة وأنيقة وسط أجواء من الرقص والرومانسية، وحازت الكواليس على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

آخر مشاركات مايا دياب الفنية

كانت آخر مشاركات مايا دياب بـ مسرحية "لوكاندة الأوباش" عام 2019 بطولة الفنان حسن الرداد.

اقرأ أيضا:

الصور الأولى من مسلسل "عين سحرية" قبل عرضه في رمضان 2026

بينهن"صفية العمري ولوسي".. إلهام شاهين تحتفل بالكريسماس مع صديقاتها (صور)