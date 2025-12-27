إعلان

بإطلالة ذهبية.. مايا دياب تودع 2025 بجلسة تصوير جريئة

كتب- مروان الطيب:

09:29 م 27/12/2025
  عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    مايا دياب تخطف الأنظار من أحدث ظهور
  • عرض 5 صورة
    مايا دياب تودع 2025
  • عرض 5 صورة
    مايا دياب
  • عرض 5 صورة
    مايا دياب من أحدث جلسة تصوير

ودعت الفنانة اللبنانية مايا دياب عام 2025، بجلسة تصوير جريئة نشرت صورها عبر حسابها على انستجرام.

ظهرت مايا في الصور بإطلالة ذهبية جريئة وأنيقة حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها، وكتبت على الصور: "تصفية مسودات عام 2025".

اخر أغاني مايا دياب

كشفت الفنانة اللبنانية، مايا دياب عن كواليس كليبها "آخر سهرة" عبر حسابها على انستجرام، وهي الأغنية التي طرحتها منذ أيام على قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب" وصفحاتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ظهرت مايا في الكواليس مرتدية إطلالة جريئة وأنيقة وسط أجواء من الرقص والرومانسية، وحازت الكواليس على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

آخر مشاركات مايا دياب الفنية

كانت آخر مشاركات مايا دياب بـ مسرحية "لوكاندة الأوباش" عام 2019 بطولة الفنان حسن الرداد.

مايا دياب نجوم الفن

